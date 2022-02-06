Sivas, ihracatta yeni yıla hızlı başladı

TİM verilerine göre açıklanan ihracat rakamlarına göre Sivas ilinin ihracatta geldiği aşama "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 yılının ilk ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladığında göre Sivas’ta ihracat bu yılın ilk ayında 2021’in ocak ayına göre artış gösterdi.

SİVAS'IN OCAK AYI İHRACATI 7.3 MİLYON DOLAR

Kentte 2021’in ilk ayında 6 milyon 127 bin 41 dolar olan ihracat bu yılın aynı ayında 7 milyon 371 bin 27 dolara yükseldi.

Bu verilerle birlikte Sivas 2022 ocak ayında Türkiye’de ihracatta 53’üncü sırada yer aldı.