Euro
15.54
0.10%
Dolar
13.56
-0.06%
Altın
788.50
0.08%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
559.593
0.68%
BTXN Coin
33.03
0.00%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Sivas, ihracatta yeni yıla hızlı başladı

    TİM verilerine göre açıklanan ihracat rakamlarına göre Sivas ilinin ihracatta geldiği aşama "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirildi.
    • İHA
    • 06.02.2022 - 16:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas, ihracatta yeni yıla hızlı başladı

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 yılının ilk ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladığında göre Sivas’ta ihracat bu yılın ilk ayında 2021’in ocak ayına göre artış gösterdi.

    SİVAS'IN OCAK AYI İHRACATI 7.3 MİLYON DOLAR

    Kentte 2021’in ilk ayında 6 milyon 127 bin 41 dolar olan ihracat bu yılın aynı ayında 7 milyon 371 bin 27 dolara yükseldi.

    Bu verilerle birlikte Sivas 2022 ocak ayında Türkiye’de ihracatta 53’üncü sırada yer aldı.

    Sivas


    Görüş Bildir