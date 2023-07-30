Sivas'ın Gürün ilçesi kayısısı ile marka olmaya hazırlanıyor "Kayısı" denince akla gelen Malatya'ya komşu olan Sivas'ın Gürün ilçesi de aynı ürünle anılmak için çalışmalarını hızlandırdı.

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AA

Sivas, kayısı üretiminde ülke sıralamasında ilk on içerisinde yer alıyor.

Sivas'ta 15 bin 500 dekar alanda yaklaşık 200 bin ağaçta kayısı hasadı başladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün ilçesine bağlı Tepecik Köyü'nde kayısı hasadına katıldı.

Mevsimlik işçilerle sohbet eden ve çalışmalarında kolaylıklar dileyen Şimşek, bereketli bir sezon temenni etti.

"Gürün ilçesinin ürün rekoltesi her geçen yıl artıyor"

Şimşek, kayısı üretiminde 15 bin 500 dekar alan ve 200 bin ağaç sayısı ile Gürün ilçesinin ürün rekoltesini her geçen yıl artırdığını ifade etti.

"Bölge kayısı üretimi açısından çok elverişli"

Şimşek, bölgenin kayısı üretimi açısından çok elverişli olduğuna dikkati çekti.

Yıllık 30 bin ton kayısı üretimi

Yıllık 30 bin ton kayısı üretimi gerçekleştiğini belirten Şimşek, Gürün kayısısının marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.



"Çiftçilere kayısı fidesi dağıtmaya devam edeceğiz"

Kayısı üretiminin artırılacağını belirten Şimşek, yapılan çalışmaları şöyle özetledi: