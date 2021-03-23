Sivas'ın ilk jeotermal serasında domates hasadı

Jeotermal seralarda meyve sebze yetiştirilen bölgelere Sivas'ın Çermik ilçesi de eklendi.

Sivas, havasının soğukluğu ile ünlü bir kent. Bu özelliği, Sivas'ın soğuk kesimlerinde sera ortamında bile meyve ve sebze yetiştirilmesinin önünde bir engel oluşturuyor. Bu sorunun çözümünde Sıcak Çermik bölgesinin kaplıcaları devreye girdi. Sivas'ta artık soğuk iklimde domates yetiştirilmek üzere oluşturulan seralarda, Çermik'in jeotermal ısısından yararlanılıyor.

SİVAS'IN İLK JEOTERMAL SERASI

Sıcak Çermik bölgesine 40 milyon lira yatırımla bir sera kuruldu ve burada 50 kadın istihdam ediliyor. Kentin ilk jeotermal serasında yetiştirilen domateslerin hasadına başlandı.

DOMATES HASADI YAPILDI

İş insanı Sami Aydın'ın, şehir merkezine 24 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde 60 dönüme kurduğu jeotermal serada, salkım domatesler toplanıyor.

Seranın ilk ürünü domatesler, Sivas ve çevre illerde satışa sunuluyor.

Firmanın proje danışmanı ziraat mühendisi Abdülhamit Yanık, topraksız tarımın yapıldığı, Türkiye'deki en teknolojik ve modern seralardan birini kurduklarını söyledi.

Domates üretiminde genelde sıcak bölgelerin akıllara geldiğini belirten Yanık, seracılıkta en önemli şeyin güneşlenme, ısı ve su olduğuna dikkati çekti.

"BÖLGE, BAZEN SIFIRIN ALTINDA 30 DERECEYİ GÖRÜYOR"

Yanık, seralarının olduğu bölgede sıfırın altında 30 derecenin görüldüğünü dile getirerek "Biz burayı ısıttık ve kaliteli ürünlerimiz şu anda pazara çıkmış durumda." dedi.

İHRACAT HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Ürünün kalitesinin, kendilerini de şaşırttığını dile getiren Yanık, "Bu kadar kaliteli ürün olacağını biz de beklemiyorduk. Pazara çıktığında vatandaşlar ürünün kalitesini anlayacaklar." diye konuştu.

Yanık, ihracat konusunda da gerekli görüşmelerin yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Birkaç gün sonra Almanya'ya ihracata başlanacak, bunun sevincini yaşıyoruz. Her ay burada 150 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Yaz aylarında bu rakamın 300 tona çıkmasını bekliyoruz. Serada beklediğimiz kaliteyi aldığımızı söyleyebilirim. Türkiye'de kaliteli üretimin artık iç ve kıyı Ege'den ziyade Doğu'ya doğru kayacağını ve burada üretilen ürünlerin daha kaliteli olduğunu görüyoruz. Seramızda ısıtma, sulama ve diğer fonksiyonların tamamı otomatik sistemle yapılıyor."