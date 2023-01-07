Sivas'ın lezzeti 'Tonus köftesi' tescillendi

Sivas’ın Altınyayla ilçesine özgü damak çatlatan lezzeti 'Tonus köftesi' artık sadece bu ilçenin adı ile anılacak.

Yöresel lezzetler o tadın kendilerine ait olduğunu belgelemek adına yapıldığı il ve ilçelerde tescilleniyor.

Bu tescil o ürünün değerini de artırıyor.

İlçenin damak çatlatan lezzeti tescillendi

Şimdi de Sivas’ın Altınyayla ilçesine özgü damak çatlatan lezzeti 'Tonus köftesi', Türk Patent ve Marka Koruma Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Asırlık lezzet

Altınyayla'ya özgü, özellikle kış aylarında enerji deposu olarak kullanılan Tonus köftesi asırlardır bölge halkı tarafından tüketiliyor.

Kangal Akkaraman koyununun böbrek yağı ile yapılıyor

Köfte yapımında yağ olarak sadece Kangal Akkaraman koyununun böbrek yağı kullanılıyor. Kış aylarının çetin geçtiği bölgede enerji deposu olarak tüketilen Tonus köftesi, vücuda enerji vermesi dolayısıyla dağcılar tarafından bolca tüketiliyor.

“Sivas’a özgü lezzeti yemeye ilçemize davet ediyorum”

İHA'nın haberine göre Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, eşsiz lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakan ve ilçenin yöresel lezzetlerinin başında gelen meşhur Tonus köftesini coğrafi tescilini almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “14 Aralık 2021 tarihinde başvurumuza istinaden devam eden girişimlerimizin sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafya İşaretleri Başkanlığı tarafından başvurumuz olumlu sonuçlanmış olup, Tonus köftemiz 02 Ocak 2023 tarihli 140 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün adı bülteninde ilan edilmiştir. Bu güzel haberin tüm ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm misafirlerimizi ilçemizin yaylalarında otlayan hayvanlarımızın organik eti ile özel baharatlar ve saf böbrek yağı kullandığımız, dünyada sadece ilçemiz ve Sivas’a özgü lezzet olan Tonus köftemizi yemeye ilçemize davet ediyorum.” dedi.