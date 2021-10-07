Sivas'ta 9 ürün için birden coğrafi işaret belgesi başvurusu yapıldı

Sivas, kendisine özgü tat ve ürün çeşitliliğine sahip olan bir ilimiz olarak coğrafi işaret başvurusunda da sınırların dışına taşıyor.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) 9 ürün için coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunda bulunuldu.

Koyulhisar domatesinin tescillenmesiyle Sivas'ın TÜRKPATENT'ten coğrafi işaret tescil belgesi alan ürün sayısı 14'e yükseldi.

Sivas'ın tescillenen ürünleri arasında Ulaş etli ekmeği de yer alıyor.

SİVAS EL HALISININ ARDINDAN KOYULHİSAR DOMATESİ TESCİLLENDİ

İlk olarak Sivas Belediyesi'nin girişimleri ile 1997 yılında Sivas el halısının tescil edilmesinin ardından, bu yıl da Koyulhisar Ziraat Odası’nın girişimleri ile Koyulhisar domatesinin tescili sağlandı.

YENİHAN BEBEKLERİ DE TESCİL EDİLEN ÜRÜNLER ARASINDA

Bu zaman aralığında çeşitli kurumların girişimleri ile "Yenihan bebekleri, Divriği pilavı, Sivas pezik turşusu, Ulaş etli pidesi, Ulaş yaprak döneri, Şarkışla kilimi, Sivas bıçağı, Sivas katmeri, Gemerek gilaburusu, Sivas köftesi, Kangal Balıklı Kaplıcası ve Kangal koyununun" tescili yapıldı.

ZARA BALI DAHİL 9 ÜRÜN TESCİL YOLUNDA

Sivas'ta kaymakamlıklar belediyeler ve çeşitli odalar tarafından "Gürün dut pekmezi, Sivas madımak yemeği (Sivas madımağı), Sivas pastırması, Sivas peskütan çorbası, Suşehri fırın kurusu, Suşehri kuru fasulyesi, Zara balı, Zara bebekleri, Zara sac ekmeği" için coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu yapıldı.

"TÜM TESCİL İŞLEMLERİ TAMAMLANINCA ÜRÜN SAYISI 23'E ÇIKACAK"

Bu ürünlerin de tescil edilmesi ile Sivas'ın TÜRKPATENT tarafından tescil edilen ürün sayısının 23'e yükseleceği ifade edildi.