Sivas’ta ilk kez ekilen kenevirler boy verdi

Sivas kenevirin ekilebileceği 20'nci il olarak ilan edilince 3 yıl önce hazırlıklara başlandı ve günümüzde de boy verip yeşerdi. Kent keneviri sanayiye kazandırarak ekonomik girdi sağlamaya hazır.

Sivas’ta yaklaşık 170 dönüm arazide ilk kez ekilen kenevirler boy verdi, uyuşturucu etkisi düşük olan kenevirlerin; tekstil, ilaç ve savunma sanayisi gibi alanlarda kullanılması planlanıyor.

TEKSTİL, İLAÇ VE SAVUNMA SANAYİSİ GİBİ ALANLARDA KULLANILACAK

Yaklaşık 100 dönüm alanda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 70 dönüm alanda ise çiftlerin ektiği kenevir bitkisi 2 ay içerisinde boy verip yeşerdi. Yüksek rekolte beklenen kenevir bitkisinin; tekstil, ilaç ve savunma sanayisi gibi alanlarda kullanılması planlanıyor.

“KENEVİR EKİMİNDE SİVAS 20’NCİ İL OLDU’’

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, önümüzdeki yıllarda Sivas’ın kenevir şehri olacağını belirterek, “2018 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kenevir ekiminde Sivas’ın da 20’nci il olarak dahil ettiğini söylediğinde biz bunu 2018’den bu güne kadar çiftçilerimizle tüm hazırlıklarını yaparak 2021’in bahar ayında keneviri ekmiş olduk. Bununda öncülüğünü yapan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin katkılarıyla beraber ve iş alanımızın gelmesiyle beraber yaklaşık 100 dönüm civarında bir kenevir ekimi yapıldı.





SİVAS’IMIZ KENEVİR ŞEHRİ OLACAK

Bu sene belki az bir dönüm ekildi ama önümüzdeki yıllarda Sivas’ımız kenevir şehri olacak. Ülke ekonomisine katkıda bulunacak. Fabrikamız hazır. Altyapılarımız her şeyimiz hazır. Rekoltemiz ilk baktığımız zaman tam tonajını veremem ama miktarımız çok fazla. Çünkü ilk defa ekiliyor bizim topraklarımıza." dedi.

KENEVİR ISLAHI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞMALARINI YÜRÜTTÜK

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Tolga Karaköy, yetiştirilen kenevirin uyuşturucu madde miktarı binde 2 olduğunu ve kenevirin lifine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Burada kenevir yetiştiriciliğini yapmaktayız. Kenevirle ilgili olarak sanayi üniversite işbirliği anlamında bir projemiz söz konusu. Bu proje kapsamında biz de yatırımcımızı desteklemek adına biz de hem kenevir yetiştiriciliği yatırımcımıza ulaşması adına hem de ıslahı konusunda çalışmalarımıza başladık. Burada vurgulanması gereken en önemli konu şu. Bu kenevirler lif keneviri. Lifine yönelik olarak biz yapıyoruz. Yani uyuşturucu madde miktarı bunların binde 2’si.

UYUŞTURUCU MADDE OLARAK KULLANILAN KENEVİR DEĞİL

Bunlar hiçbir şekilde uyuşturucu madde olarak kullanılan kenevir değil. Öncelikle onun altını çizmek istiyorum. Bu önemli bir konu.

LİF KENEVİRİ ÜRETİYORUZ

Biz lif keneviri üretiyoruz. Bu noktada da ıslahımızı endüstriyel yani lif keneviri konusunda ıslah çalışmalarını ve yetiştiriciliğini bölgemizde sağlıklı bir şekilde yapılmasına katkı sağlamak adına bu projeyi yaptık. Kullanım alanları çok yaygın. Yaklaşık 25-30 bin alanda çok farklı alanlarda kenevirin kullanımı söz konusu. Bildiğiniz gibi kenevirin lifi çok sağlam.

HALATLARDAN GEMİ URGANLARINA KADAR TEKSTİL SANAYİNDE KULLANILIYOR

Sağlam olduğu için halatlardan gemi urganlarına kadar aklınıza gelebilecek tekstil sanayinde çok rahat olarak kullanıldığını görürüz.

OTO KAPORTALARININ YAPIMINDA KULLANILIYOR

Tekstilde kullanılabildiği gibi otomasyon oto sanayinde de özellikle oto kaportalarının yapımında Avrupa’da birçok ülkede oto kaportalarının yapımında kenevir liflerinin belli oranlarda kullanıldığını biliyoruz. Bunun yanında savunma sanayinde, çelik yeleklerin üretiminde, tankların, savunma sanayinde kullanılan araçların kaportalarının yapılmasında kenevirin çok yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz." diye konuştu.