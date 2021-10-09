Sivas'ta kuraklıktan balıklar susuz kaldı, 20 havuzdan 15’i kurudu

Sivas’ta yılda 40 milyon alabalık yumurtası üretimi yapan bir tesiste kuraklık sebebiyle havuzlar doldurulamayınca üretim aksadı ve işçiler işsiz kaldı.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde bin 450 rakımlı Tecer Dağı yamacına kurulan Çağlayanpınar Alabalık Tesisleri kuraklıktan nasibini alarak faaliyetleri durma noktasına geldi.

Tesiste doğal yöntemlerle yıllık ortalama 40 milyon alabalık yumurtası ve 5 ton doğal alabalık üretimi yapılıyordu.

KURAKLIK TESİSİN FALİYETLERİNİ DURDURDU

Suyunu Tecer dağının kaynağından alan tesiste şimdilerde havuzlar susuz kaldı. Kuraklık ve çeşitli nedenlerle suyun azalmasıyla havuzlar doldurulamayacak hale geldi.

TESİSTE BULUNAN BALIKLAR ÇEVRE İŞLETMELERE GÖNDERİLDİ

Tesiste bulunan 20 havuzdan 15 tanesinin suyu yeterli oksijen sağlanamadığı için boşaltılmak zorunda kaldı. Tesiste bulunan balıklar ise çevre işletmelere gönderildi. Kalan yaklaşık 250 balık Kayseri’de bulunan bir işletmeye gönderilecek.

“İŞÇİ ÇIKARTMAK ZORUNDA KALDIK”

İşletme sahibi Orhan Çakırer, suyun az olması sebebiyle üretimde aksamalar olduğunu söyleyerek tesiste üretim yapılamaması sebebiyle işçi çıkartmak zorunda kaldıklarını belirtti.

20 HAVUZDAN 15’İ BOŞ

Çakırer, 20 havuzdan 15’inin boş olduğunu diğerlerinde de kalan suyla idare etmeye çalıştıklarını söyleyerek, "40 milyon yumurta ürettiğimiz yerde 6 bin tane anaç balığımız vardı. Toplam havuzumuz 20 tane. 20 havuzun şuanda 15 tanesinde hiç su ve balık yoktur. Diğerlerinde de kalan suyla idare etmeye çalışıyoruz. Onları da Kayseri’de bir işletmeye göndereceğiz. Şuanda toplam 200-250 tane balığımız kaldı. Yani 40 milyon yumurta üreteceğimiz yerde şu anda en fazla ürettiğimiz yumurta miktarı da 250-400 bin. Tek başına değil bir zincir halinde herkes etkilendi.

YAŞANAN SUSUZLUK BALIK FİYATLARINA YANSIYACAK

Üretim olmayınca tabi ki kalan balıklar da pahalılaşma olacak. Zaten alabalığı yurt dışına gönderiyoruz. Türkiye daha çok Türk somonu olarak üretiyor. Bunun ihracatta yıllık 2 milyon dolar getirisi var Türkiye’ye. Biz bunun içerisinde bir kısmını yapamıyoruz şu anda. Diğer işletmelere verdiğimiz yumurtaları da vermedik bu yüzden üretim aksamış oldu." diye konuştu.