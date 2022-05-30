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    Sivas’ta kurbanlık fiyatları ve şartları belirlendi

    Sivas Ticaret Borsası, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas’ta canlı tosun kilogram fiyatını 65 lira olarak açıklayarak dikkat edilecek konuları sıraladı.
    • 30.05.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 16:25
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    Sivas’ta kurbanlık fiyatları ve şartları belirlendi

    Kurban Bayramı yaklaştı. Kurbanlık satış ve işlemlerin rakamları netleşmeye başladı.

    Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas’ta canlı tosun kilogram fiyatını 65 lira olarak açıkladı.

    Tosun canlı kilogram fiyatı 65, damızlık vasfını kaybetmiş düve 60, dişi koyun 60 ve erkek koyun 65 liradan

    İHA'nın haberine göre; Hastaoğlu, Sivas’ta bulunan besicilerle ve kombina sahipleriyle yapmış oldukları toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilimizdeki kombina sahipleri ve besicilerimizle yaptığımız toplantı sonucu, tosun canlı kilogram fiyatı 65 lira, damızlık vasfını kaybetmiş düve 60 lira, dişi koyun 60 lira, erkek koyun ise 65 liradan satılacak.

    Sivas’ta kurbanlık fiyatları ve şartları belirlendi #1

    Kesim ücretleri

    Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 1.500 liradan, küçükbaş için 350 liradan, söküm ücreti 1.000 lira, paylama ücreti 500 lira, et çekim ücreti ise 5 lira olarak belirlenmiştir.” dedi.

    Kurban alınacak yerlere dikkat

    Kurban Bayramı öncesinde hayvan alırken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Hastaoğlu, “Hemşehrilerimiz belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilirler. Hayvan kesimlerini ise Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalar veya Belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri ile besi çiftliklerini tercih edebilirler.

    koyun

    "Küpesi olmayan hayvanları almayın"

    Hemşehrilerimizden küpesi olmayan hayvanları almamalarını konusunda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Veteriner Sağlık Raporu olmayan, çok zayıf olan, gebe veya yeni doğum yapmış olan, lüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, salya akıntısı bulunan, uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalı.

    "Seyyarlara et çektirmeyin"

    Et çekimini ise Kurban Bayramı’nda ortaya çıkan seyyar olarak tabir ettiğimiz kişilere değil de hijyen kurallarına her zaman itina gösteren kasaplarda ve marketlerde yaptırmalarını önemle rica ediyorum.” dedi.


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