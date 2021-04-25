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    Sivas'ta 'mor patates' ekimi başladı

    Türkiye'de son yıllarda ekimi artmaya başlayan mor patatesin Sivas'taki üretim yolculuğu ilk adımlarını attı.
    • DHA
    • 25.04.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 15:09
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    Sivas'ta 'mor patates' ekimi başladı

    Sivas'ta, karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olarak bilinen, çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği belirtilen mor patatesin ekimi gerçekleştirildi.

    Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde düzenlenen patates ekimine Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile çiftçiler katıldı.

    Sivas ta mor patates ekimi başladı #1

    “SİVAS, TOHUMLUK PATATESTE TÜRKİYE BİRİNCİSİ”

    Ekim sırasında traktöre binerek mor patates ekimi yapan Sivas Valisi Ayhan, "Patates üretimine Türkiye'de önemli iller arasındayız. Tohumluk patateste Türkiye'de birinci sırada olan ilimizde, birkaç yıldır katma değeri yüksek olan mor patates üretimine de ağırlık verdik. Mor patates Türkiye’de Konya ve Sivas’ta ekilen yeni bir üründür." dedi.

    Sivas'ta 'mor patates' ekimi başladı VİDEO

    Sivas ta mor patates ekimi başladı #2

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