Sivas'ta özel eğitim öğrencilerine önce staj, sonra iş imkanı

Özel öğrencilere önce staj imkanı sağlayan sona da mezun olduklarında aynı bünyede istidam edilmelerine olanak tanıyan protokol imzalanarak hayata geçirildi.

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yine bir kamu kuruluşu olan ve inşaat-taahhüt işleri, restoran işletmeciliği ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Buruciye A.Ş. arasında staj ve staj sonrası istihdamına yönelik protokol imzalandı. İmzalanan protokol, Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu’nda eğitim gören öğrencileri kapsıyor.

İMZA TÖRENİ VAKLİLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sivas Valiliği'nde düzenlenen imza törenine; Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Kadir Algın, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun katıldı.

AMAÇ, ÖZEL ÖĞRENCİLEİN İŞ GÜCÜNE KAZANDIRILMASI

Sivas Valisi Salih Ayhan; eğitimde feda edilecek tek bir ferdin olmadığına dikkat çekerek özel eğitim okullarındaki öğrencilerin topluma kazandırılması, öz güvenlerinin güçlendirilmesi ve bu öğrencilerin iş gücünden faydalanılması amacıyla bu protokolün imzalandığını söyledi.

ARAÇLARIN BAKIMINI ÖĞRENCİLER YAPACAK

Ayrıca yapılan başka bir protokole göre de araç bakım hizmetleri için öğrenciler devreye giriyor.

Buna göre de Sivas’ta İl Özel İdaresine ait araçların periyodik bakım ve onarım hizmetleri Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilecek.