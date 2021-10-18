Sivas'ta patates üreticilerini yerli tohum verimi sevinci sardı

Sertifikalı tohumluk patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Sivas'ta, yerli çeşitlerde kuraklığa rağmen alınan verim üreticiyi mutlu etti.

Kuraklık bazı bölgelerde kendisini daha fazla hissettirdi ve bazı ürünlerde bu olumsuzluğu rağmen rekoltede azalma olmaması üreticinin sevincini artırdı.

YEMEKLİK PATATESİN ROKELTESİ 400 BİN TON

Patates hasadının devam ettiği Sivas'ta, bu yıl 70 bin dekarı aşkın arazide ekimi yapılan yemeklik patateste yaklaşık 400 bin ton rekolte bekleniyor.

Sertifikalı tohumluk patateste de ilk sıralarda yer alan Sivas'ta 20 bin dekarda ekim yapılıyor. Tohumluk patates genel olarak Konya, Niğde, Sivas ve Kayseri'de üretiliyor.

KURAKLIĞA RAĞMEN GEÇEN YILKI REKOLTEYE ULAŞILACAK

Kentte sertifikalı yerli tohumluk üreten bir firma, 6 bin dekarda yaptığı ekimde kuraklığa rağmen geçen yılki rekolteye ulaşmayı hedefliyor.

Firma; yüksek rakımı, iklim koşulları, topraklarında hastalık bulunmaması, su rezervinin yeterli olması gibi faktörler dolayısıyla Sivas'ta Doruk, Kutup, Zirve, Bahar, Kaya, Volkan İlkmor, Maden, Yaldız, Yankı, Yaprak, Yediveren, Ayaz, Kafkas, Altay, Aydos ve Petek adlı yerli patates tohumlarını ekiyor.

“SİVAS TOHUMLUK PATATES ÜRETİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MERKEZ”

Firmanın yetkilisi Mete Kaan Bülbül, Sivas'ın tohumluk patates üretimi açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Sivas'ta geçen yıl olduğu gibi bu sene de yaklaşık 6 bin dekarda sertifikalı yerli tohumluk patates üretimi yaptıklarını belirten Bülbül, "Kuraklık Türkiye genelinde büyük bir sorun oluşturdu ama biz üretimle alakalı önlemlerimizi aldık ve çok büyük bir verim kaybı yaşamadık." dedi.

18 BİN TON TOHUMLUK PATATES REKOLTESİ BEKLENİYOR

Kuraklığa rağmen geçen sene olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 18 bin ton yerli tohumluk patates rekoltesi beklediklerini aktaran Bülbül, "Sivas'ın 1.200 rakımın üzerinde olması, topraklarının daha verimli olması, iklim yapısına göre hava koşullarının çok sıcak olmaması tohumluk patates için Sivas'ı ideal bir bölge konumuna getiriyor. Bu açıdan önemli bir il. Tohumluk patates genel olarak Konya, Niğde, Sivas ve Kayseri'de üretilmekte." diye konuştu.

Tohumluk patateslerin daha sonra Nevşehir'de yer altı depolarında saklandığını belirten Bülbül, sonrasında ise çiftçilere ve üreticilere dağıtıldığını kaydetti.