Sivas'ta şeker pancarı hasadı çiftçiyi sevindirdi

Hasadı sonlanan şeker pancarının son hasadına Vali Yılmaz Şimşek katıldı. Yapılan açıklamaya göre, şeker pancarı rekoltesinin bu sene 1 milyon tonun üzerine çıkılacağı tahmin ediyor.

Ekim ayında başlayan şeker pancarı hasadının sonuna gelindi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şeker pancarı üretiminde Türkiye'de 6. sırada yer alan Sivas yer aldı.

Aşağıyıldızlı köyünde çiftçi Hüseyin Çamcı'ya ait 300 dönüm arazide traktörle hasat yapan Vali Yılmaz Şimşek, üreticilere hayırlı ve bol hasat diledi.

"Emeklerinin karşılıklarını aldılar"

Hasat sonrası açıklama yapan Şimşek, yaz dönemi boyunca kentte çeşitli hasatlara katıldığını ifade ederek, "Çiftçilerimizin sevincine ortak olduk ve büyük bir memnuniyetle gördük ki çiftçilerimizin bu yıl yüzü güldü. Emeklerinin karşılıklarını aldılar. Bugün de son hasadımızı gerçekleştirmek üzere Aşağıyıldızlı köyündeyiz. Burada şeker pancarı hasadına eşlik ettik." ifadesini kullandı.

"1 milyon tonun üzerine çıkacağı bekleniyor"

Şimşek, kentin şeker pancarı üretimi ve kalitesi yönüyle ülke genelinde ön plana çıktığını vurgulayarak, "Her geçen gün şeker pancarımızın üretim alanı genişliyor. Geçen yıl 815 bin ton civarında pancar üretimi varken bu yıl rekoltenin 1 milyon tonun üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Ben çiftçilerimize hayırlı, bol kazançlar diliyorum. İnşallah her yılları bu yılki gibi olsun. Emeklerinin karşılığını alsınlar." değerlendirmesini yaptı.

Çiftçi tarlasında 12 ton bekliyor

AA'nın haberine göre, Çiftçi Çamcı da 300 dönümlük tarlasından bu sene yaklaşık 12 ton şeker pancarı rekoltesi beklediğini aktardı.