Sivas'ta silajlık mısırdan 200 bin ton rekolte bekleniyor Sivaslı üreticiler tarımcılık anlamındaki çalışmalara farklı ürünlerde devam ediyor. Kentte hasadına yeni başlanan silajlık mısırda ise yüksek rekolte bekleniyor.

AA

Sivas'ta hasadına başlanan silajlık mısırda beklenen rekolte ile ilgili açıklama yapıldı.

Sivas ili özelinde mısırdan yaklaşık 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldızeli ilçesine bağlı Mumcuçiftliği köyünde silajlık mısır hasadına katıldı.

Şimşek, Tarım ve Orman Müdürü Seyid Yıldız ile Töngel köyünde sebze üreticisi Mustafa Kaydaş'a ait 80 dekar arazide hasadı inceledi.

Vali Şimşek burada Mumcuçiftliği köyünde traktöre binerek silajlık mısır hasadını gerçekleştirdi.

"Silajlık mısırda 200 bin ton hasat bekleniyor"

Hasadın bereketli olmasını dileyen Şimşek, "İlimizde silajlık mısır alanı 40 bin dekar olup 200 bin ton hasat yapılması hedeflenmektedir." dedi.

"Hayvancılıkta yem maliyetlerinin düşmesine katkısı var"

Silajlık mısır üretiminin önemine vurgu yapan Şimşek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Silajlık mısır üretimi hayvancılıkta önemli bir girdi oluşturmaktadır. İlimizde sulak alanların artmasıyla birlikte mısır üretimi de artıyor. Silajlık mısır üretimi hayvancılıkta yem maliyetlerinin düşmesine de imkan sağlıyor. Yüzde 70'lerdeki maliyet, mısır üretiminin atmasıyla yüze 30'a kadar düşmüş durumda.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)