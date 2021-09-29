Arıcılık faaliyetleri ile ilgili destekler, Sivas'taki üreticilerin işlerine daha fazla sarılarak daha çok ürün almalarına neden oldu.

Sivas Valiliği himayesinde geliştirilen “Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas” projesi kapsamında Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi için destek alan arıcılar, endemik birçok türe ev sahipliği yapan merkez ve Hafik ilçesine bağlı Tozanlı Vadisi’ndeki bal üretimi yapıyor.

Sivas Valiliği, 60 orta ölçekli işletmenin ve proje sahası olan köylerde yaşayan ailelerin büyük bölümünün organik üretimdeki malzeme ihtiyaçlarını da gideriyor.

Sivas Valiliği proje kapsamında, bölgede toplam 3 bin adet kovan ve 2 bin 900 kilogram petek dağıtımı gerçekleştirmişti.

Sivas’ta verilen destekler tonlarca bala dönüştü VİDEO







ORGANİK BAL VE ARI ÜRÜNLERİNİN SERTİFİKALANMASI İŞLEMİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile Sivas İl Özel İdaresi tarafından finanse edilirken Sivas Valiliği, şu an ise elde edilen organik bal ve arı ürünlerinin sertifikalanması işlemi için çalışma gerçekleştiriyor.

“TOZANLI BALI MARKA OLACAK”

Tozanlı bölgesinde arıcılık yapan ve Hafik ilçesi Olukbaşı köyünde üretimi sürdüren Ali Yaşar, “Tozanlı bölgesi bitki florası açısından çok geniş ve zengin bir bölge. O yüzden bal kalitesi oldukça yüksek. Sivas Valiliğimiz geçen sene bana 100 kovan ve mum çıtası desteğinde bulundu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten bu bizim için çok büyük bir katkı. Organik arıcılık yapmak gerçekten zor ancak çok iyi ilerleme kaydedildi. İşimi çok severek yapıyorum.





"KENDİ SEPETİMİ KENDİM ÖRÜYORUM"

Kara kovan arılığımı da görüyorsunuz kendi sepetlerimi kendim örüyorum. Yaklaşık 300 arı ile çalışıyorum. 1 tona yakın bal alıyorum. Bize vermiş oldukları desteklerden dolayı gerçekten devletimize çok teşekkür ediyorum.





"İŞİMİZE DÖRT ELLE SARILDIK"

Bu katkılardan dolayı işimize daha böyle dört elle sarıldık.” ifadelerini kullandı.