Sivas'ta yetiştirilen yerli patates tohumu 'Yakut' tescil bekliyor

Sivas'ta deneme ekimi yapılan, dış kabuğu kırmızı, içi ise krem rengindeki "Yakut", cipslik patates olarak tercih edilecek.

Sivas'ta faaliyet gösteren bir firma, ilk kez dış kabuğu kırmızı, iç rengi krem olan tohumluk patates üretti.

"Sivas'ın toprakları tohumluk üretimi için uygun"

Firmanın ileri ıslah operasyon yürütücüsü ziraat mühendisi Hasan Arı, topraklarının bakir ve temiz olmasından dolayı tohum elde etmek için Sivas'ı seçtiklerini belirterek, "Türkiye koşullarına adapte olmuş, iklim şartlarına entegre sağlamış, dayanıklı, verimi yüksek çeşitlerin üretimini burada gerçekleştiriyoruz." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız da bakir topraklara sahip olmasından dolayı firmaların tohumluk üretim merkezi olarak Sivas'ı tercih ettiğini söyledi.





"Yakut melezleme yöntemiyle elde edildi"

Tescil için başvurusu yapılan "Yakut"un melezleme yöntemiyle elde edildiğini aktaran Arı, "Tamamen doğaldır. Farklı anne ve baba kullanılarak dış kabuğunun kırmızı, iç et renginin krem olmasından dolayı sanayilik olarak geliştirilen parmak cipslik bir çeşittir. Verim performansı ve depo dayanıklılığı yüksek olduğundan üreticilerimiz ve hammadde temini sağlayan firmalarımız için çok elverişli." diye konuştu.

Tescil başvurusu yapıldı

"Yakut" için tescil başvurusu yaptıklarını belirten Arı, "Önümüzdeki yıl tamamen tescil ve üretim izni teslim edildikten sonra tohum üretimi gerçekleştirilecek. 1-2 yıla kalmadan sofralarımıza gelmesini bekliyoruz." dedi.

"80 bin ton üretim bekliyoruz"

AA'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitüleri ve özel firmaların geliştirdiği tohumluk çeşitlerini Sivas'ta denediklerini aktaran Yıldız, "Daha sonra üretimi arttıkça diğer illerde de üretim gerçekleştiriliyor. Tohumlukta önemli bir iliz, yaklaşık 20 bin dekar alanda tohumluk üretimi yapıyoruz. Bu yıl ortalama verimimiz dekara 4 ton, dolayısıyla 80 bin tonluk üretim bekliyoruz." diye konuştu.