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    Siverek’te ekinler buz tuttu

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma yaşandı.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 13:24
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    Siverek’te ekinler buz tuttu

    Havaların mevsim normallerinin dışında ilerlemesi tarımla uğraşan çiftçileri zora soktu.

    SULANAN EKİNLER BUZ TUTTU

    Siverek'te bölgede yeterince yağışların yağmaması nedeniyle ekinlerini yağmurlama sistemi ile sulayan çiftçiler, sabah saatlerinde suladıkları ekinlerinin buz tuttuğunu görünce ne yapacaklarını şaşırdı.

    ÖNCE YAĞIŞIN OLMAMASI ŞİMDİ DE BUZLANMA

    Bölgede yağış olmaması nedeniyle zor zamanlar geçirdiklerini belirten çiftçiler, buzlanma olayıyla da zarara uğradıklarını belirtti.

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