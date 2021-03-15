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Siverek’te ekinler buz tuttu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma yaşandı.
- İHA
- 15.03.2021 - 13:16
- Güncelleme : 15.03.2021 - 13:24
Havaların mevsim normallerinin dışında ilerlemesi tarımla uğraşan çiftçileri zora soktu.
SULANAN EKİNLER BUZ TUTTU
Siverek'te bölgede yeterince yağışların yağmaması nedeniyle ekinlerini yağmurlama sistemi ile sulayan çiftçiler, sabah saatlerinde suladıkları ekinlerinin buz tuttuğunu görünce ne yapacaklarını şaşırdı.
ÖNCE YAĞIŞIN OLMAMASI ŞİMDİ DE BUZLANMA
Bölgede yağış olmaması nedeniyle zor zamanlar geçirdiklerini belirten çiftçiler, buzlanma olayıyla da zarara uğradıklarını belirtti.