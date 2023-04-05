Soğan fiyatına darbe! Çukurova'daki turfanda soğan tezgahlarda yerini alıyor Soğanın kilosu 30 liraya kadar çıkınca, her yemekte kullanılan ve dar gelirlilerin almakta zorlandığı soğanın fiyatını düşürmek için formüller aranmaya başlandı.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, en son verdiği bir röportajda, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile yapılan bir anlaşma ile üretimi artırarak fiyatların önüne geçmeyi planladıklarını belirtmişti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) da martta önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıklarken fiyatı en çok artan ürünün yüzde 22,42 ile soğan olduğunu belirtmişti.

Çukurova'da yeni hasat edilen soğanlar tarlada 10 liradan satışa sunuldu ve üreticiye göre tezgahlara gelince soğan fiyatları aşağıya düşecek.

"Turfanda soğan kısa süre sonra tezgahlardaki yerini alacak"

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de illerinde turfanda soğanın kısa süre sonra tezgahlardaki yerini almasıyla soğan fiyatlarının düşmesini beklediklerini söyledi.

"En erken soğan hasadı Adana'da yapılıyor

Türkiye'de en erken soğan hasadının Adana'da yapıldığını ifade eden Tekin, geçen yıl üretilen ürünlerin piyasa arzının sonuna yaklaşıldığını, depolarda soğanın iyice azaldığını dile getirdi.

"Adana'da soğan üretim alanı arttı"

Bu dönemde Adana'da üretilen soğanın yavaş yavaş piyasaya gireceğini belirten Tekin, soğan üretim alanının artış gösterdiğini şöyle anlattı:

Adana'da yaklaşık 30 bin dekar alanda 135 bin ton civarında bir rekolte beklenmektedir. Geçen yıl 26 bin dekar alanda soğan üretimimiz vardı. Bu yıl üretim alanımız artmış durumda. Önümüzdeki günlerde Adana'da tam kapasiteyle soğan hasadına başlandığında fiyatlarda bir gerileme öngörüyoruz. İl olarak elimizden geldiği kadar da ülkemizin soğan ihtiyacını bu dönemde karşılamaya çalışıyoruz. Adana'daki soğan üretiminin en önemli olduğu nokta; Türkiye'deki ilk soğan hasadının yapıldığı, ülkenin tam sıkıştığı dönemde piyasaya soğan arz etmemizdir. Bu da ilimizi turfanda üretim açısından da önemli bir yere koymaktadır.

"Soğan hasadı haziran sonuna kadar devam edecek"

Tekin, Adana'da soğan hasadının haziran sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

"Ürün, önce toplanacak sonra kurumaya bırakılacak"

Ürünün toplanmasının ardından birkaç gün tarlada kurumaya bırakıldığını anlatan Tekin, şu bilgiyi verdi:

Hasattan sonra tarlada birkaç gün ürünün kuruması gerekiyor. Kuruduktan 3-4 gün sonra da tezgahlarımızda soğanlarımız görülecektir. Vatandaşımız da bu konuda rahatlığa kavuşacaktır.

"Ürün erken hasat edilecek"

Merkez Yüreğir ilçesinde 50 dönüm alanda soğan yetiştiren Kıyas Kocaağa da bir hafta içerisinde ürünün hasadına başlayacaklarını söyledi. Ürünlerinin bu ayın 15'inden itibaren tezgahlarda yerini alacağını kaydeden Kocaağa, bazı üreticilerin "şu an fiyat yüksek" diye biraz erken hasat yaptığını dile getirdi.

"Hasat için üst kabuğu kırmızılaşması lazım"

Kocaağa, soğanın üst kabuğu kırmızılaşmadan yapılan hasadın ürüne zarar vereceğini vurguladı.

"Biz tarlada 10 liraya razıyız"

Şu an piyasada 30 liraya kadar ürünün bulunduğunu ifade eden Kocaağa, şu şekilde konuştu:

Biz tarlada 10 liraya razıyız. Keşke 10 liradan bizden alsalar da götürüp 12-15 liraya satsınlar. Arada aracı kazanıyor, biz bir şey kazanamıyoruz. Şu an biz 10 liradan bile veremeyeceğimizi düşünüyoruz.

"Şu an piyasada satılan soğanlar depodakiler"

Kocaağa, şu an piyasadaki soğanların depolardakiler olduğunu belirterek, şunları kaydetti: