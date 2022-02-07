Soğuk hava sebzeleri yakınca fiyatlar yüzde 50 yükseldi

Hava sıcaklıkları tarlalardaki ürünün toplanmasına engel olunca sebzeler zarar gördü. Toplanan ürün sayısı azalınca da fiyatlara artış olarak yansıdı.

Yaşanan don olayı seralarda bulunan ürünleri toplanamaz hale getirdi, tarlalar ve seralar olumsuz etkilendi. Seralarda bulunan sebzeler soğuğun etkisiyle yandı.

Pazarcı esnafı, çiftçilerin tarlalarına giremediğini ve ürünlerin toplanamadığından dolayı sebze arzının düşük olduğunu ve fiyatların yüzde 50 oranında arttığını söyledi.

ÇERİ DOMATES 20 LİRADAN SATILIYOR

Ispanağın kilosu 10 lira, pırasanın 7 lira, havuç 7 lira, biber 15 lira, çeri domates 20 lira, kıvırcık 8 lira, maydanoz 5 lira, salatalık 20 liradan satılıyor.

“ÜRÜNLERİN YÜZDE 90'I YANDI”

Pazarcı esnafı Mahmut Kalender, “Havalar soğuk olduğu için ürünlerin yüzde 90’ı yandı. Ürünleri getiremiyoruz ya çürüyor ya da yanıyor bu da fiyatlara yansıyor. Getirebildiğimiz ürünlerin de fiyatları yüksek oluyor. Seralarda don yaşandığı için çiftçi ürünleri toplayamadı. Toplanamayan ürünler toprak üstünde yandı.





SEBZE FİYATLARI YÜZDE 50 ARTTI

Sebze fiyatlarında yüzde 50 artış oldu. Ispanağın kilosu 10 lira, pırasanın 7 lira, havucun 7 lira, biberin 15 lira, çeri domatesin 20 lira, kıvırcığın 8 lira, maydanoz 5 lira, salatalık 20 liradan satılıyor.





DEREOTU ÇOK AZ ÜRETİLİYOR

Dereotu şu anda yok gibi bir şey çok az üretiliyor. Şu anda fiyatı en fazla artan ürünler karnabahar, lahana, domates ve salatalık oldu.” ifadelerini kullandı.

“DONDAN DOLAYI ÜRÜNLER TOPLANAMAYINCA FİYATLAR ARTTI”

Soğuk havalardan dolayı çiftçilerin seralara giremediğini belirten pazarcı esnafı Volkan Yaman, “Don olayı yaşandığı için çiftçiler tarlaya giremedi bu yüzden de ürünler toplanamadı, bu da fiyatlara yansıdı.





"HAVALAR SICAKLARSA FİYAT DÜŞER"

Havaların sıcaklığı bu şekilde artmaya devam ederse 2-3 hafta içerisinde fiyatlar düşebilir. Kıvırcık 5-6 lira arasındaydı don olaylarından sonra 8 liraya yükseldi. Yerinde 3 liraya aldığımız havuç şu anda 8 liraya yükseldi.” şeklinde konuştu.

“FİYATLAR YÜZDE 100 ARTMIŞ DURUMDA”

Fiyatların cep yaktığını belirten müşteri Mustafa Aslanoğlu, “Eve gereken her şeyi almaya çalışıyorum. Kar yağdığından beri yaşanan don olayları fiyatları çok etkilemiş. Sebzelerin fiyatları neredeyse yüzde 100 artmış durumda. 2.5 liraya aldığım maydanoz şu anda 5 lira olmuş.” dedi.