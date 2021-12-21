Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından tarihi bir düşüş yaşayan döviz kurlarına ilişkin halka mikrofon uzattık.

Dünyanın birçok ülkesinde yaşanan ekonomik daralmalar, Türkiye'de de etkisini gösterdi.

Türkiye'nin bu dönemde yeni bir ekonomi modelini uygulamaya almasının ardından bir süredir döviz kurlarında dalgalanmalar yaşanıyordu.

Döviz kurlarının yükselişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla son buldu.

Erdoğan'ın konuşması sırasında 1 milyar dolar bozduruldu.

Peki halk döviz kurlarında yaşanan düşüşe ne diyor?

Ahsen Kaya, Ensonhaber mikrofonunu vatandaşlara uzattı.

Durumdan memnun olanlar da var memnun olmayanlar da var.

Döviz kurlarının düşüşünün ardından dolar meraklılarına şarkı yazanlarla da karşılaştık.

İşte döviz kurlarıyla ilgili yaptığımız sokak röportajı:

Sokak röportajı: Sokak döviz kurlarındaki düşüşe ne dedi VİDEO