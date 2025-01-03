Son 4 yılda yakalanan balon balıklarının sayısı açıklandı: 373 bin

AA

İklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak Kızıldeniz'den Akdeniz'e yerleşen balon balıklarının, Ege ve Marmara'dan sonra yayılım alanlarını genişletip Karadeniz'e ulaşmaları da bekleniyor.

Bu türün istilasına karşı başlatılan kampanyanın verileri, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklandı.

"28 MİLYON 12 BİN 50 ADET YENİ BİREYİN GİRİŞİ ENGELLENDİ"

Yumaklı, 2020'den bu yana 373 bin 494 balon balığı yakalandığını belirterek, "Avlanan balon balıkları sayesinde yaklaşık 28 milyon 12 bin 50 adet yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi." ifadesini kullandı.

AVCILIĞI TEŞVİK EDİLİYOR

Bakanlığın balon balığı avcılığının teşviki için 2020'de pilot çalışma başlattığını anımsatan Yumaklı, bu faaliyetlerin başarılı olması, toplum ve balıkçılar nezdinde ilgi uyandırması ve desteklemenin devamı için Cumhurbaşkanı Kararı ile 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenme Tebliği"ni uyguladıklarını vurguladı.

KUYRUK ADEDİ BAŞINA DESTEK

Yumaklı, istilacı olarak bilinen bu balığın stoka katılım oranını düşürmek ve üzerindeki av baskısının devamı için 2025-2026 yıllarında da balon balığı avlayan balıkçılara, kuyruk adedi başına doğrudan desteklemede bulunacakları bilgisini paylaşarak, "Daha büyük tehlike arz eden ve daha sık rastlanan benekli balon balığında (Lagocephalus sceleratus) destekleme fiyatı yüzde 100 artırılarak 12,5 liradan 25 liraya, diğer balon balığı türlerinde de yüzde 400 artırılarak 2,5 liradan 10 liraya çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

FARKLI SEKTÖRLERDE DEĞERLENDİRİLİYOR

Yakalanan balon balığı miktarına ilişkin de bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

Desteklemenin başladığı tarihten itibaren toplam 373 bin 494 balon balığı yakalandı. Avlanan balon balıkları sayesinde yaklaşık 28 milyon 12 bin 50 adet yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi. 2024 yılında da 14 milyon 214 bin yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi. Balon Balığı Avcılığının Desteklenme Tebliği ile ayrıca balon balıklarının ilaç, deri, tekstil gibi sanayi kollarında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması yönünde düzenlemeler yapıldı.

Yumaklı, böylece hem sucul biyoçeşitliliğin korunmasını hem de balıkçıların desteklenmesini sağladıklarına dikkati çekerek, sucul biyoçeşitliliğin ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla istilacı türlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.