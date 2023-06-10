Son 5 günde yüzde 15 yükseldi! Altın fiyatları tarihi zirvesini ileriye taşıdı
AA

fiyatları son 5 gündür her gün yeni bir rekora doğru koşuyor. Altın fiyatları son 5 gündür toplamda yüzde 15 artarak yatırımcısına ciddi gelir kazardırdı.

Ons altın dünkü seviyesinden 2 dolar daha aşağıya inerek 1.961 dolara geriledi.

Ons altın düşüşünü devam ettirse de yurt içindeki altının fiyat artışı durmuyor.

Yurt içindeki altın dolar/TL'deki artışı kendisine kılavuz alarak yükselmeye devam ediyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları:

Gram altın: 1.476 lira

Çeyrek altın: 2 bin 440 lira

Cumhuriyet altını: 9 bin 943 lira

Tam altın: 9 bin 762 lira

Yarım altın: 4 bin 881 lira