Son 8 yıl dünyadaki en sıcak yıllar olabilir

Sürekli artan sera gazı emisyon yoğunluğu nedeniyle aşırı sıcak hava dalgaları, kuraklık ve yıkıcı seller milyonlarca kişiyi etkiliyor ve milyarlarca dolara mal oluyor

Dünya Meteoroloji Örgütü'nde (WMO) 2022 Küresel İklimin Durumu raporu yayınlandı.

Rapor, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) yayınlandı.



Son 8 yılın, sürekli artan sera gazı emisyon yoğunluğu nedeniyle dünyadaki en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçebileceği hesaplanıyor.

Sera gazı emisyonları rekor kırdı

Dünyadaki sera gazı emisyonları, karbondioksit, metan ve azot oksit emisyonları dahil olmak üzere, geçen yıl bir kez daha rekor seviyeye ulaştı. Veriler, bu üç gazın atmosferik seviyelerinin bu yıl da artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Sıcaklık 1,14 derece yükselecek

Ayrıca, 2013-2022 dönemi için 10 yıllık ortalama sıcaklığın ise 1850-1900 dönemine göre 1,14 derece yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Deniz seviyesindeki yükselme iki katına çıktı

Artan sıcaklık nedeniyle deniz seviyesindeki yükselme 1993'ten bu yana iki katına çıkarken, Ocak 2020'den beri yaklaşık 10 milimetre yükselerek bu yıl rekor tazeledi.

Grönland buz tabakası üst üste 26. yıl kütle kaybetti ve eylülde ilk kez kar yerine yağmur yağdı.

"Buzullar için zaten çok geç kalındı"

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, rapora ilişkin değerlendirmesinde, küresel ısınma arttıkça sonuçlarının da kötüleşeceğini belirterek, "Şu an atmosferde o kadar yüksek karbondioksit bulunuyor ki sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi neredeyse ulaşılamaz durumda. Buzullar için zaten çok geç kalındı ve erimenin yüzlerce yıl devam etme olasılığını göz önünde bulundurduğumuzda, bu durumun su güvenliği üzerinde önemli etkileri olacak." ifadelerini kullandı.

"Küresel bir erken uyarı sistemini hayata geçirmeye çalışıyoruz"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterre, iklim değişikliğinin felaket hızında yaşandığını ve tüm kıtalarda hayatları tehdit ettiğini ifade ederek, "Son 8 yıl, dünyadaki en sıcak yıllar oldu, aşırı sıcak hava dalgaları özellikle kırılgan toplumlarda daha yoğun ve ölümcül hale geldi. Dünyanın tüm bölgelerindeki insanlar iklim değişikliğinin bu ani ve hızla büyüyen risklerinden korunmalı. Bu yüzden, 5 yıl içinde küresel bir erken uyarı sistemini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dünyanın bize gönderdiği bu tehlike sinyaline kararlı ve doğru şekilde aksiyon alarak cevap vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.