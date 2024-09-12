SON DAKİKA! Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirim kararı Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi.

AA

Son dakika haberine göre Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıkladı.

Dünya piyasalarında resesyon korkusu devam ederken Avrupa'dan indirim kararı geldi.

25 BAZ PUAN İNDİRİM

Buna göre ECB mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi.

Banka gecelik mevduat faizini yüzde 3,75'ten yüzde 3,50 seviyesine çekti.

Banka politika faizi ve marjinal fonlama tesisinde de teknik ayarlama gerçekleştirdi. Bu ayarlamayla birlikte ana refinansman faizi ile marjinal fonlama tesisi alışılmadık bir oran olan 60 baz puan seviyesinde düşürülerek sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 3,90’a çekildi.

Böylece mevduat faizi ile ana refinansman faizi arasındaki fark 50 baz puandan 15 baz puana indirildi. Mevduat faizi ile marjinal borç verme oranı ile arasındaki fark ise 25 baz puanda sabit kaldı.

"BİR ADIM DAHA ATILMASI UYGUNDUR"

Karar metninde “Yönetim Konseyi'nin enflasyon görünümü, enflasyonun ana dinamikleri ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş değerlendirmesine dayanarak, para politikası kısıtlamasının derecesini hafifletmek için bir adım daha atılması artık uygundur” ifadeleri öne çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)