SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Altın cinsi kira mevzuata aykırı Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde artan altınla kira talebine istinaden bir açıklama yaparak, altın cinsi kiralama sözleşmelerinin mevzuata aykırılık oluşturduğunu bildirdi.

Haber Merkezi

Son günlerde altınla kira talebi şikayet konusu oluyordu.

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın cinsinden kira sözleşmesi düzenlemesi hakkında bir duyuru yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda yaptığı açıklamada, alınan kararlar gereği kiraların döviz cinsinden ödememeyeceği ve sözleşme yapılamayacağı gibi kira bedelinin altın cinsinden de ödenmesinin mevzuata aykırılık oluşturduğunu hatırlattı.

KANUNLAR ÇOK AÇIK: DÖVİZ VE ALTINLA KİRA ÖDENEMEZ SÖZLEŞME YAPILAMAZ

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bazı basın ve yayın organlarında, kira bedellerinin altın cinsinden ödenmesine yönelik haberlerin yapıldığı görülmektedir. Bu çerçevede Bakanlığımızca aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.

Bilindiği üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın 4'üncü maddesinde 2018 yılında yapılan değişiklik ile Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacağı hüküm altına alınmıştır.

"KİRALAR DÖVİZ CİNSİNDEN KARARLAŞTIRILAMAZ"

Bahsi geçen Karar'a ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ ile de döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin uygulama esasları ve istisnalar düzenlenmiştir. Bu çerçevede, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dahil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacakları hüküm altına alınmıştır.

DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞME YAPILAMAZ

Öte yandan, bahsi geçen Tebliğ'de uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmelerin de 32 sayılı Karar'ın 4 üncü maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

"KİRA BEDELİNİN ALTIN CİNSİNDEN ÖDENMESİ MEVZUATA AYKIRI"