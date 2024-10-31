Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda temmuz-ağustos ve eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini açıkladı.

Turizm geliri ikinci çeyrekte 14 milyar 880 milyon dolar olmuştu.

Turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar oldu.

Ayrıca Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 artarak 23 milyon 206 bin 579 kişi oldu.

9 AYDAKİ TURİZM

Türkiye 2024 yılının ilk 9 ayında toplam 49 milyon 181 bin ziyaretçi ağırladı. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı da yılın ilk 9 ayında 41 milyon 858 bin 305 oldu. Gelirde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artış yakalayan Türkiye 46,9 milyar dolar turizm geliri elde etti.

Yılın ilk 9 ayında en fazla turist sırasıyla Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık'tan geldi.

KİŞİ BAŞINA GECELEME 107 DOLAR

Ortalama kalış süreleri 2024'de artarak 10,6 oldu. Kişi başı gecelik harcama geliri artırmaya devam etti. Kişi başı turizm geliri gece başına 107 dolar olarak gerçekleşti.

9 AYLIK TURİZM GELİRİ 46,9 MİLYAR DOLAR

Ersoy'un verdiği bilgilere göre 9 ayda hem gecelik kalış süresi, hem harcama rakamı hem turizm sayısı hem de gelir arttı. Buna göre 9 aylık turizm geliri 46,9 milyar dolara ulaştı.

YENİ YIL SONU TURİZM HEDEFİ: 61 MİLYON

Ersoy, 20 yıl önce 12 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye'de hayata geçirilen politikalar sonucunda bu yıl 61 milyon ziyaretçi beklendiğini, aynı zamanda 61 milyon ziyaretçinin yanında da bu yıl turizmden 60 milyar dolar gelir amaçlandığını da dile getirdi.

"DÜNYA PASTASINDAN DAHA FAZLA PAY ALACAĞIZ"

Bakan Ersoy, açıklamalarında şu bilgileri aktardı:

Sadece deniz-kum-güneş değil 20 farklı destinasyonda turizm projeleri ile faaliyetteyiz. Bu hedefleri aşacağımız günlerin çok uzak da olmadığını biliyoruz. İnşallah yakın dönemlerde dünya turizm pastasından çok daha fazla pay alacağımızı da paylaşmak isterim.

"RAKAMLAR YIL SONU HEDEFLERİYLE UYUMLU"

Pandemi öncesi turizmde 51 milyon 747 bin sayısına gelmiştik. 2023’te ise rekor bir ziyaretçi elde ederek rakam 56 milyon 694 bin sayısına çıktı. Bu seneki hedef 60 milyon ziyaretçi. Kişi başı gelirde yıl sonu hedefi 103 dolar. Yıl sonu beklentisi artışımıza göre, yıl sonu hedefleriyle uyumlu büyüme hızına devam ediyoruz.

"HAYDARPAŞA ASLA AVM OLMAYACAK"

Bakan Ersoy, İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Garı ile yapılan spekülasyonların doğru olmadığını ve Haydarpaşa'nın asla AVM olmayacağını söyleyerek şu bilgileri verdi:

Haydarpaşa, aslına uygun olarak inşa edilecek. Burada demir yolu ve tren taşımacılığı devam edecek. Danışma Kurulu; Prof. Dr. Luca Molunari (Mimar Küratör), Prof.Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Cılı (İnşaat Mühendisi), Han Tümertekin (Y. Mimar), Beral Madra (Arkeolog Küratör) ve Türkiye Tasarım Vakfı'ndan oluşuyor.

Anadolu Yakası'nda bir kültür vadisi planlıyoruz. 2026 Ekim ayında, İstanbul Kültür Festivali kapsamında Haydarpaşa ve Sirkeci kültür vadelerini İstanbulluların hizmetine sunacağız.

DÜNYANIN EN YOĞUN VE EN ETKİLİ TANITIM YAPAN ÜLKESİ

Bakan Ersoy, turizm konusunda Türkiye'nin çok yoğun çalışmaları olduğunu, sosyal medyanın da bu konuda aktif kullanıldığını bildirerek, "YouTube ve TikTok'ta 1., Instagram'da 2. sıradayız." dedi.