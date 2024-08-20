SON DAKİKA: TCMB, Ağustos 2024 politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası, bugün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısının ardından, ağustos ayına ait bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına karar verdi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizi kararı ve TCMB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçları, piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.

Son dakika haberine göre; Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını belirlendiği Para Politikası Kurulu (PPK), sonuçlandı.

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar verdi.

Böylelikle Mart 2024’ten bu yana politika faizi, yüzde 50 olarak kalmaya devam etti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği toplantıda alınan kararlar açıklandı.

ÖNE ÇIKAN ENFLASYON MESAJI

Bu kararlarda Kurul'un, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığı vurgulanarak, "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir." dendi.

PARA POLİTİKASINDA SIKILAŞMA

Karar metninde ayrıca, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı da şu ifadelerle belirtilti:

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

"YURT İÇİ TALEP ZAYIFLADI"

"Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır" mesajını paylaşan Para Politikası Kurulu'nun kararları şöyle açıklandı:

Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmıştır. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığını vurgulamıştır.

"AYLIK ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNİ DÜŞÜRECEK"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

"PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI İLAVE MAKROİHTİYATİ ADIMLARLA DESTEKLENECEK"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

ANKET VE RAPORLARDAKİ FAİZ BEKLENTİSİ

AA Finans'ın ve Reuters'in beklenti anketine katılan ekonomistlere ve TCMB piyasa katılımcıları anketinin sonuçlara göre, TCMB'nin politika faizini altıncı kez yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyordu.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ADIMLARI

Tarih / Faiz oranı

Mayıs 2023: Yüzde 8,50

Haziran 2023: Yüzde 15,00

Temmuz 2023: Yüzde 17,50

Ağustos 2023: Yüzde 25,00

Eylül 2023: Yüzde 30,00

Ekim 2023: Yüzde 35,00

Kasım 2023: Yüzde 40,00

Aralık 2023: Yüzde 42,50

Ocak 2024: Yüzde 45,00

Şubat 2024: Yüzde 45,00

Mart 2024: Yüzde 50,00

Nisan 2024: Yüzde 50,00

Mayıs 2024: Yüzde 50,00

Haziran 2024: Yüzde 50,00

Temmuz 2024: Yüzde 50,00

Ağustos 2024: Yüzde 50,00

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)