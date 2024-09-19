SON DAKİKA! TCMB rezervleri arttı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 6 milyar 789 milyon dolar artarak 153 milyar 550 milyon dolara dolara yükseldi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Son dakika haberine göre, TMerkez Bankası'nın altın ve brüt dövizden oluşan rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar yükselişle 153 milyar 550 milyon dolara çıktı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ

Buna göre, 13 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 587 milyon dolar artışla 92 milyar 155 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 6 Eylül'de 86 milyar 568 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 202 milyon dolar artışla 60 milyar 193 milyon dolardan, 61 milyar 395 milyon dolara çıktı.

REZERVLER 6 MİLYAR 789 MİLYON DOLAR ARTTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar artarak 146 milyar 761 milyon dolardan, 153 milyar 550 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)