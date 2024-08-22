Son dakika! Tüketici güven endeksi 76,4'e yükseldi TÜİK, ağustos ayı tüketici güven endeksinin yüzde 0,6 oranında arttığını açıkladı.

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı tüketici güven endeksini paylaştı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, yüzde 76,4 oldu.

TÜKETİCİ GÜVENİ AĞUSTOSTA ARTTI

Böylece temmuz ayında 75,9 olan tüketici güven endeksi, ağustos ayında yüzde 0,6 oranında artış gösterdi.

MADDİ DURUM ENDEKSİ YÜKSELDİ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 60,4 iken ağustosta yüzde 4,5 artışla 63,1'e çıktı.

BEKLENTİLER ARTTI

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi temmuzda 75,9 iken bu ay yüzde 0,9 yükselişle 76,6 oldu.

Temmuzda 70,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1 artarak bu ay 71,5'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise temmuzda 96,5 iken ağustosta yüzde 2,3 azalışla 94,3 olarak hesaplandı.