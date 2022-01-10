Son tertip 20 lira banknotlar tedavülde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 lira banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

İMZALAR DEĞİŞTİ

TCMB'den yapılan duyuruya göre; E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 liralık banknotlarda imzalar, TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

BANKNOTLARIN TÜM TERTİPLERİ BİRLİKTE TEDAVÜL EDİLECEK

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III.,IV., V. ve VI. tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.