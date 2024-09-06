Sonar Araştırma'dan tüm yönleriyle ekonomi anketi Sonar Araştırma, 26 ilde 3 bin 59 kişi ile yaptığı ankette, 6 aylık süreçte ekonomide iyileşme beklentisini, Merkez Bankası'nın faiz kararlarının maddi duruma etkisini, tasarruf adımlarının işe yarayıp yaramayacağını ve zamları sordu.

Haber Merkezi

Türkiye son dönemde ekonomi alanındaki gelişmelere odaklandı.

2023 genel seçimlerinden sonra oluşturulan kabine ve ekonomi, yönetimi yola tek haneli enflasyon hedefiyle çıktı.

Bu kapsamda para politikaları, kamu maliyesi ve tasarruflar çerçevesinde birçok adım atılarak ekonomik alanda iyileştirme için çalışmalar yapılıyor.

Bu çalışmalar halkın yakın takibindeyken Sonar Araştırma, 26 ilde 3 bin 59 kişi ile yaptığı ekonomi anketini yayınladı.

6 AY İÇİNDE EKONOMİ İYİYE Mİ KÖTÜYE Mİ GİDER?

Katılımcılara; kısa ve uzun vadede atılan adımlar, beklentiler ve uygulamaların işe yarayıp yaramadığına ilişkin sorular yöneltildi.

Bu kapsamda ekonomide 6 aylık süreçte beklentisi sorulan katılımcıların yüzde 69,7'si, bu süreçte ekonominin kötüye gideceğini söyledi.

Soruya yanıt verenlerin 16,7'si ise ekonominin iyiye gideceğini belirtti.

Ekonomik veriler değişmez diyenelerin oranı ise 8,4'te kaldı.

PARASAL DURUMUNUZ İYİYE Mİ KÖTÜYE Mİ GİTTİ?

Katılımcılara ekonomiyle ilgili sorulan bir diğer soru ise "Son bir yılda parasal durumunuzda iyileşme mi yaşadınız yoksa gerileme mi yaşadınız?" oldu.

Ankete katılanların 71,5'i parasal durumlarının kötüye gittiğini belirtirken, iyiye gitti diyenlerin oranı 10,9, değişme olmadı diyenlerin oranı ise 16,6 oldu.

TASARRUF ADIMLARI İŞE YARAR MI?

Katılımcılara, hükümetin tasarruf tedbir ve adımları da soruldu.

Atılan tasarruf adımlarını yorumlayan katılımcıların yüzde 54,5'i tasarruf adımlarının fayda sağlamayacağını belirtirken, adımların işe yarayacağını ifade edenlerin oranı 29,8 oldu.

VERGİ PAKETİ ADALETLE UYGULANIR MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi politikaları da katılımcılara soruldu.

Bakan Mehmet Şimşek'in, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi" açıklamaları da hatırlatılan katılımcıların yüzde 61,8'i, yeni vergi paketinin adaletli bir şekilde uygulanamayacağını belirtti.

Vergi paketinin adaletle uygulanacağını düşünenlerin oranı 21,1 oldu.

KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMLARI

Köprü ve otoyol geçişlerine yapılan zamların da sorulduğu ankete katılanların yüzde 65,8'i zamları olumsuz bulurken, katılımcıların yüzde 8,7'si zamların ekonomik şartlara uygun olduğunu, 7,5'i ise kamu finansmanı için zamların gerekli olduğunu söyledi.

FAİZ KARARI MADDİ DURUMUNUZU NASIL ETKİLEDİ?

Merkez Bankası'nın son faiz sabit tutma kararı da ankete konu edildi.

Katılımcılara, Merkez'in son kararının ekonomik durumlarına ne etki ettiiği soruldu.

Soruyu yanıtlayanların yüzde 41,8'i faiz kararından olumsu etkilendiklerini, yüzde 37,1 faiz kararıyla maddi durumlarında bir değişiklik olmadığını, yüzde 10 ise karardan olumlu etkilendiklerini söyledi.