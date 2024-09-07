Sosyal güvenlik prim borçlarının takip ve tahsilatı etkinleştirilecek Çalışanların sosyal güvenlik prim borçlarının tahsilatını etkinleştirmek için alınacak önlemler yeni OVP'de sıralandı.

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2025-2027 yılları arasındaki ekonomik faaliyet planları ve hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program'da (OVP) "sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği" konusu da yer adı.

Getirilecek yeni tedbirlerle sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek, prim tabanı ve tahsilatı artırılacak ve yeni çalışma biçimlerine uyum artırılacak.

Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirecek.

FARKI MESLEK VE GELİR GRUPLARINA ÖZEL UYGULAMALAR YOLDA

Sosyal güvenlik sisteminin fiili ve yasal kapsamının genişletilmesi ve kapsamda yer almayan grupların sisteme girişlerinin sağlanması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik uygulamalar geliştirilecek, sosyal güvenlik mevzuatı değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecek.

MADDE MADDE SOSYAL GÜVENLİK STRATEJİLERİ

-Akılcı ilaç kullanımı teşvik edilerek ilaç ve tedavi harcamaları rasyonelleştirilecek.

-Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecek.

-Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sağlık sistemi içerisindeki etkinliği artırılacak ve hizmet basamakları arasındaki entegrasyon güçlendirilecek.

-Sağlık ürün ve hizmetlerinde talep kontrolü ve hizmet basamakları arasındaki entegrasyon güçlendirilerek hizmet basamaklarının uygun kullanımı sağlanacak.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN GERİ ÖDENMESİNDE RİSK ANALİZİ YAPILACAK

-Sağlık hizmetlerinin geri ödemesinde risk analizine ve hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek.

-Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bilişim sistemleri güçlendirilecek, kurumlar arası veri paylaşımı artırılacak, uzun dönemli mali sürdürülebilirliğe ilişkin göstergelerin düzenli olarak izlenmesi sağlanacak.

-Sağlık Market Uygulaması'nın kapsamı genişletilerek ilaç ve medikal malzeme tedarik zinciri daha da güçlendirilecek.

-Sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan finansal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, veri analizi yoluyla geri ödeme kriterleri incelenecek, değer bazlı geri ödeme yöntemleri yaygınlaştırılacak ve yurtdışından temin edilen ilaçlar gibi hızlı artış gösteren gruplarda harcamaların etkinleştirilmesi sağlanacak.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

-İstihdam teşviklerinden etkin olmayanlar sonlandırılacak, kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin ağırlığı artırılarak teşvik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacak.