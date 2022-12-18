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    Sosyal konut etkisi: Kapı pencere üreticileri iç pazara yöneldi

    "İlk Evim, İlk İşyerim Projesi" inşaat sektörünü canlandırdı. Yurt dışına üretim yapan firmalar da yurt içindeki pazara daha kaliteli ve fonksiyonel ürünler üretmeye başladı.
    • 18.12.2022 - 16:49
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    Sosyal konut etkisi: Kapı pencere üreticileri iç pazara yöneldi

    İnşaat sektörü temsilcileri, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim, İlk İşyerim Projesi"nin inşaat sektörünü canlandırdığını belirtiyor.

    "Tekrar iç piyasaya girdik"

    Sektörün temsilcilerinden 20 yıldır Almanya’ya ihracat gerçekleştiren firmanin yetkilisi Onursal Kocatepe, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleşen toplu konut hamlesinin daha düzgün bir yere ulaşması ve sunacağımız kaliteli ürünlerle ev sahibi olacak kişilerin mutlu olabilmesi için tekrar iç piyasaya girmeye karar verdik.” dedi.”

    “Sadece kapı-pencereden yüzde 20 enerji tasarrufu sağlanıyor"

    Kocatepe, tasarrufun önemine değinerek, Türkiye’de pencerelerin boşluk kapatan bir ünite olarak görüldüğünü aktararak, "Bir binanın yapısal ömrü 50 yıldır. Ve bu süre boyunca binanın tasarruflu çalışabilmesi için en önemli etkenlerden biri de kapı ve penceresidir. Özellikle binalardaki en büyük ısı kaybı pencerelerden oluyor. Avrupa’da pencerelerimizi ısı yalıtımı ve güvenlik katsayısı ile satıyoruz. Türkiye’de de tüketicilerin pencerelerini buna göre ellerinde tutmalarını istiyoruz. Isı yalıtımı ve güvenlik katsayısı ile yüzde 20’ye yakın ısı kaybını engelleyebiliyoruz.” dedi.

    Sosyal konut etkisi: Kapı pencere üreticileri iç pazara yöneldi #1

    Sosyal konut etkisi: Kapı pencere üreticileri iç pazara yöneldi #2

    Sosyal konut etkisi: Kapı pencere üreticileri iç pazara yöneldi #3

    Sosyal konut etkisi: Kapı pencere üreticileri iç pazara yöneldi #4


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