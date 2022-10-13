Sosyal konut projesi 250 sektöre iyi gelecek

Sosyal konut projesi vatandaşların konut hayalini gerçekleştirken bir yandan da yarattığı katma değerle birlikte ülkenin ekonomisine hizmet ediyor.

Sosyal konut projesi, düşük gelirli vatandaşları konutla buluştururken, yatay mimari, yeşil dönüşüm ve enerji tasarrufu gibi içinde pek çok dinamiği barındırıyor.

25 Ekim'de start verilecek projenin 250 alt sektörde hareketlilik getirmesi bekleniyor.

İlk etabta 17 ilde hareketlilik

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 bin konutun temel atma törenleri Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde yapılacak.

Sosyal konut için 6 milyonu aşkın kişi çalışacak

Sosyal konutta ilk temellerin atılmasıyla istihdamı 6 milyonu aşan ve sayıları 250'yi bulan inşaatın alt sektörlerinde canlılık bekleniyor.

İnşaat, demir, alçı, elektrik malzemesi gibi birçok sektörü ilgilendiriyor

İstanbul İnşaatçılar Derneği'nin (İNDER) araştırmasına göre, inşaat sektörü, malzeme sanayisinden mimarlığa, mühendislikten teknik müşavirliğe kadar birçok alanı içinde barındırıyor.

İnşaat, demir, alçı, elektrik malzemesi, trafo, kombi, perde, mobilya, cam, parke, plastik boru, çivi, boya gibi 250 civarında yan sektörü doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiriyor.

Yan sektörlerle birlikte GSYH'deki payı yüzde 35

Artan maliyetler, küresel krizin olumsuz etkileri ve salgın nedeniyle zayıflasa da inşaatın GSYH içindeki payı yüzde 4,7 düzeyinde. İnşaat sektörünün doğrudan istihdamı ise 1,8 milyon civarında. İnşaatın desteklediği 250 yan sektörle birlikte istihdam 6 milyonu aşıyor ve bu sektörlerin GSYH içinde yüzde 35'lere varan paya sahip olduğu belirtiliyor.

"2 trilyon lira çarpan etkisi yaratacak"

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu ise sosyal konut projesine çok büyük bir talep olduğunu belirterek, "Bu kadar büyük ölçekte ve sadece büyük şehirlerde değil, Türkiye'nin çok geniş bir kesiminde böyle yeni bir talebin oluşması bu atılımın alt sektörlerle ilişkisine bakarak değerlendirdiğimizde 900 milyar lira yatırım ve 2 trilyon lira çarpan etkisi yarattığını görüyoruz." dedi.

Sosyal konut projelerine katkısı

İnşaat sektörünün ileri gelenleri de projenin katkılarından söz etti. Bunlardan bazıları şöyle: