Sosyal medya, antikacıların yeni dükkanı oldu

Koronavirüs salgınının kısıtlamalarında faaliyetlerini sosyal medya araçlarında canlı sunmaya başlayan müzayede sektörü bu alışkanlığını normalleşme aşamasında da sürdürüyor.

Müzayede kültürü, koronavirüsten önce az katılımlı lüks salonlarda ya da İstanbul Balat'ta olduğu gibi kababalık bir topluluğun katıldığı küçük mütevazi dükkanlarda devam ediyordu.

Ancak koronavirüs pek çok alanda olduğu gibi müzayede kültüründe de değişikliklere neden oldu.

MEZATLAR ARTIK İNTERNET ÜZERİNDEN

Bu doğrultuda Bursa’da faaliyet gösteren Cem Koca, antikacı mezatlarını salon yerine artık internet üzerinden canlı yayınla yapıyor.

Pandemiden ve internet satışlarının hızlanmasıyla birlikte mezatlarını salonlarda yapmak yerine sosyal medyadan canlı yayınla yapmaya karar veren Koca, daha önceden duyurusunu yaptığı canlı mezatlarını haftanın belirli günlerinde sosyal medya üzerinden yapmaya başladı.

EN YÜKSEK TEKLİF MESAJINI ATAN, ÜRÜNÜ ALIYOR

Müzayedede en yüksek teklif mesajı atan, ürünün sahibi oluyor. Antikacı bu şekilde her canlı mezatta yüzlerce ürün satışı yapıyor. İnternetten müzayede yapan antikacı, Amerika’ya bile ürün satabiliyor.