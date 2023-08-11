Sosyal yardım alanlar için ödenen 'İşe Başlama Yardımı' artırdı Sosyal yardım alanlar için bir kez ödenen "İşe Başlama Yardımı" 4 bin 471 lira oldu.

AA

Sosyal devlet gereği olarak bakıma muhtaç vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra istihdam amaçlı ödemeler de yapılıyor.

Bu amaçla planlanan ödemelerden birisi de "İşi Başlama Yardımı". Bu rakam İŞKUR'a kayıtılı olanlara iş görüşmesine gidiş ve başvuru/kabul aşamasındaki giderleri için ödeniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İşi Başlama Yardımı"nın yeni rakamını aktardı.

2 bin 157 liradan 4 bin 471 liraya çıktı

Buna göre, sosyal yardım faydalanıcıları için bir kez ödenen ve geçen yıl 2 bin 157 lira olan "İşe Başlama Yardımı", bu yıl 4 bin 471 lira olarak ödenecek.

Göktaş yaptığı açıklamada, sosyal yardım yararlanıcılarını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından verilen mesleki eğitim, istihdam ve Toplum Yararına Program'dan (TYP) faydalandırmaya devam ettiklerini bildirdi.

İstihdam dostu sosyal yardım anlayışı sürüyor

Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 82'sinin engellilik, yaşlılık, hastalık veya bakım nedeniyle çalışamayacak durumda olduğuna işaret eden Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

Sosyal yardım faydalanıcılarını iş gücü piyasasına kazandırmak ve sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmek amacıyla istihdam dostu sosyal yardım anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Sosyal yardım alan 140 bin 131 kişi geçen yıl İŞKUR'a yönlendirildi

Çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcılarını 2010'dan bu yana işe yönlendirdiklerini belirten Göktaş, 2022'de 140 bin 131 kişiyi İŞKUR'a yönlendirdiklerini, bu kişilere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar "İşe Yönlendirme Yardımı" yaptıklarını bildirdi.

Ayda bir, yıl içerisinde de azami 3 kez ödeniyor

Göktaş, "İşe Yönlendirme Yardımı"nın, sosyal yardım yararlanıcılarının İŞKUR tarafından işe yönlendirilmesi halinde iş görüşmesine gidiş ve başvuru/kabul aşamasındaki giderleri için ayda bir, yıl içerisinde azami 3 kez olmak üzere ödendiğini kaydetti.

"İşe Başlama Yardımı kapsamında da destekler de veriliyor"

Bunun yanı sıra "İşe Başlama Yardımı" kapsamında da destekler verdiklerini belirten Göktaş, şöyle devam etti:

Geçtiğimiz yıl 2 bin 157 lira olan desteğimizi bu yıl 4 bin 471 lira olarak vereceğiz. İŞKUR tarafından işe yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarının özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri halinde özel sektör işverenlerinin ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini bir yıl boyunca biz karşılıyoruz.

Ödemeden yararlananlara yardımlar kesilmiyor

Bakan Göktaş, İşe Yönlendirme ve İşe Başlama yardımlarından faydalananların 12 ay boyunca şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımlarının kesilmediğini, bu kişilere eğitim ve gıda yardımlarında da öncelik tanıdıklarını bildirdi.