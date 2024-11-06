S&P 500 ve Dow Jones, rekor kırmaya hazırlanıyor

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S&P 500 ve Dow, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan 4 yıl sonra 2024 ABD başkanlık seçimini kazanmasının ardından rekor kırarak açılmaya hazırlanıyor.

Dow Jones vadeli kontratları 1,300 puandan daha fazla yükseldi ve s&P 500 endeksinin vadeli kontratları psikolojik olarak önemli olan 6,000 seviyesine yaklaştı.

Vergilerin azaltılması ve düzenlemelerin gevşetilmesi ihtimali Wall Street'e yön verirken, Cumhuriyetçi adayın seçimi kazanması Trump fiyatlamalarının zirve yapmasına yol açtı.

ABD Hazine tahvili getirileri sert bir şekilde yükseldi, Bitcoin rekor seviyeye çıktı ve dolar değer kazandı.

"SEÇİMİN HIZLI OLMASI PİYASALARI RAHATLATTI"

Trade Nation'da kıdemli piyasa analisti David Morrison şöyle konuştu:

Seçim sonuçlarının hızlı ve çekişmeli olmaması sebebiyle bir rahatlama olurken Trump'ın zaferi vergileri indirmek ve regülasyonları gevşetme sözlerinden dolayı ABD şirketleri için önemli bir olumlu etken olarak görülüyor.

RUSSELL 2000 ENDEKSİ

ABD iç pazarında faaliyet gösteren küçük şirketlerin yer aldığı Russell 2000 endeksi vadeli işlemleri gevşetilmiş regülasyon ve vergi rejiminden olumlu etkilenecekleri ve gümrük vergilerinden gerçekleşeceği düşünülen artıştan daha etkilenmeyecekleri beklentisiyle yüzde 6,2 yükselerek 2022'nin ilk aylarından bugüne dek en yüksek seviyesine geldi.

Wall Street'in korku göstergesi CBOE Volatilite endeksi, sert bir düşüşle eylülden bugüne en düşük seviyeye indi.

BORSADA SON DURUM

Trump Media & Technology Group yüzde 30,7 ile sert yükselirken şirket, CEO'sunun Trump'ın seçim kampanyasını destekleyen Tesla, yüzde 12,6 değer kazandı.

Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 2,9 oranında artış kaydetti.

S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 2,08 oranında yükselirken Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise yüzde 1,68 oranında yükseldi.