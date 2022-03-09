S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti

Standard & Poor’s, ABD'nin dünyanın önde gelen rezerv para biriminin ihraççısı olarak benzersiz statüsünü nedeni ile kredi notunun teyit edildiği bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" ve kısa vadeli kredi notunu "A-1+" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD'nin kredi notunun teyit edildiği bildirildi.

ABD'NİN PARA POLİTİKASININ ESNEKLİĞİ NEDENİ İLE KREDİ NOTU TEYİT EDİLDİ

Açıklamada, ülkenin notlarının, çeşitlendirilmiş ve esnek ekonomisini, kapsamlı para politikası esnekliğini ve dünyanın önde gelen rezerv para biriminin ihraççısı olarak benzersiz statüsünü yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin notlarının, koronavirüs salgının ekonomik şokunun neden olduğu keskin bir yükselişin ardından istikrar kazanması muhtemel olan yüksek kamu borcu ve kademeli olarak azalan mali açıklar tarafından sınırlandırıldığı ifade edildi.

ILIMLI BÜYÜME BEKLENTİSİ

S&P'nin açıklamasında, ülkenin "durağan" olan kredi notu görünümünün ise bu yıl ve 2023'e yönelik "ılımlı" ekonomik büyüme beklentisinin göstergesi olduğu belirtildi.

ABD STATÜSÜNÜ TEHLİKEYE ATARSA NOTU DÜŞEBİLİR

Açıklamada, beklenmeyen olumsuz siyasi gelişmelerin Amerikan kurumlarının dayanıklılığı üzerinde baskı oluşturması veya doların dünyanın önde gelen rezerv para birimi olma statüsünü tehlikeye atması durumunda gelecek 2-3 yıl içinde ülkenin notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

ABD ekonomisinin, bu yıl yüzde 3, 2023'te yüzde 2,4 ve 2024'te yüzde 2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.