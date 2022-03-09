Euro
15.95
0.91%
Dolar
14.59
0.94%
Altın
961.68
0.80%
Borsa
2011
0.00%
Bitcoin
603.429
8.29%
BTXN Coin
38.34
0.89%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 3 C

    S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti

    Standard & Poor’s, ABD'nin dünyanın önde gelen rezerv para biriminin ihraççısı olarak benzersiz statüsünü nedeni ile kredi notunun teyit edildiği bildirdi.
    • AA
    • 09.03.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" ve kısa vadeli kredi notunu "A-1+" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.

    Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD'nin kredi notunun teyit edildiği bildirildi.

    ABD'NİN PARA POLİTİKASININ ESNEKLİĞİ NEDENİ İLE KREDİ NOTU TEYİT EDİLDİ

    Açıklamada, ülkenin notlarının, çeşitlendirilmiş ve esnek ekonomisini, kapsamlı para politikası esnekliğini ve dünyanın önde gelen rezerv para biriminin ihraççısı olarak benzersiz statüsünü yansıttığı kaydedildi.

    Açıklamada, ABD'nin notlarının, koronavirüs salgının ekonomik şokunun neden olduğu keskin bir yükselişin ardından istikrar kazanması muhtemel olan yüksek kamu borcu ve kademeli olarak azalan mali açıklar tarafından sınırlandırıldığı ifade edildi.

    ABD

    ILIMLI BÜYÜME BEKLENTİSİ

    S&P'nin açıklamasında, ülkenin "durağan" olan kredi notu görünümünün ise bu yıl ve 2023'e yönelik "ılımlı" ekonomik büyüme beklentisinin göstergesi olduğu belirtildi.

    ABD STATÜSÜNÜ TEHLİKEYE ATARSA NOTU DÜŞEBİLİR

    Açıklamada, beklenmeyen olumsuz siyasi gelişmelerin Amerikan kurumlarının dayanıklılığı üzerinde baskı oluşturması veya doların dünyanın önde gelen rezerv para birimi olma statüsünü tehlikeye atması durumunda gelecek 2-3 yıl içinde ülkenin notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

    ABD ekonomisinin, bu yıl yüzde 3, 2023'te yüzde 2,4 ve 2024'te yüzde 2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Galatasaray'ın Barcelona maçı kamp kadrosu
    Futbol

    Galatasaray'ın Barcelona maçı kamp kadrosu

    Zam üstüne zam! Güncel benzin ve motorin kaç TL oldu? 9 Mart'tan itibaren...
    Yaşam

    Zam üstüne zam! Güncel benzin ve motorin kaç TL oldu? 9 Mart'tan itibaren...

    Görüş Bildir