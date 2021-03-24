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    S&P, ABD'ye ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6,5'e çıkardı

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's, ABD ekonomisinin 2021 büyüme tahminini yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e yükseltti.
    • AA
    • 24.03.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 17:21
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    S&P, ABD'ye ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6,5'e çıkardı

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), bir açıklama yaparak, ABD'de toparlanmanın hızlanmaya başladığı konusunda iyimser olunduğunu belirtti.

    2021 YILI BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 4,2'DEN 6,5'E, 2022 TAHMİNİNİ İSE YÜZDE 3'TEN 3,1'E ÇIKARDI

    Açıklamada, ABD ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahmininin yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e, 2022 tahmininin ise yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıkarıldığı bildirildi.

    "ENFLASYONUN ARTIŞI GEÇİCİ"

    Açıklamada, ABD'de enflasyonda beklenen yükselişin geçici olacağının düşünüldüğü belirtildi.

    Ayrıca hala yüksek seviyelerde seyreden işsizliğin ve düşük enflasyonun, gelecek yıl piyasaların faiz artışı beklentilerine rağmen ABD Merkez Bankası'nı (Fed) 2023'ün sonlarına kadar beklemede tutacağı da aktarıldı.

    S&P, ABD ye ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6,5 e çıkardı #1

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