S&P değerlendirdi! Türkiye’de para politikası rezervleri artırabilir Dünyadaki ekonominin gidişatı ile ilgili kredi derecelendirme kuruluşları zaman zaman açıklamalar yapıyor. Standard & Poor’s da yeni yayınladığı değerlendirmesinde kredi maliyetlerinin artığına değinerek, Türkiye'nin rezervlerindeki artış beklentisine belirtti.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), gelişmekte olan ülkeleri değerlendirdi ve Türkiye için de yeni politika adımlarını değerlendirdi.

Kurum, Türkiye’de para politikasındaki değişimin döviz rezervlerinin yeniden artırılmasına katkı sağlayabileceğini bildirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, Nijerya ve Türkiye’deki seçimlerin ardında para politikası ayarlarında değişikliğe gittiği belirtilirken, şu ifadelere yer verdi:

Bu da bizim görüşümüze göre, döviz (FX) rezervlerini yeniden inşa etmelerine ve perakende döviz talebinin sınırlanmasına yardımcı olabilecek bir değişim.

"Yüksek enflasyon ve döviz oynaklığı ile mücadele sürebilir"

Aynı zamanda, her iki ekonomideki politika yapıcılar, yüksek enflasyon ve döviz oynaklığı ile uzun süre mücadele etmek zorunda kalabilir.

İyileşme ve istikrar vurgusu

Açıklamada, gelişen piyasalarda kredi koşullarının yüksek küresel enflasyon oranlarına rağmen ABD’nin parasal sıkılaştırma döngü sürecinin daha fazla netlik kazanması sayesinde iyileşme gösterdiğine işaret edilerek şöyle dendi:

Kredi koşulları, Macaristan, Polonya ve Romanya da dahil olmak üzere orta gelirli emtia ithal eden ekonomilerde daha yüksek faiz oranlarıyla da olsa istikrar kazanıyor.

"Yeni borçlanmaların maliyeti yüksek"

Orta gelirli ekonomilerin Çin'den gelen yumuşama verilerine rağmen makroekonomik dayanıklılık gösterdiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: