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S&P, Fransa'nın kredi notunu teyit etti

S&P, Fransa'nın kredi notunu teyit etti

Standard&Poor’s, Fransa'nın uzun vadeli kredi notunu "AA" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit ettiğini belirtti.