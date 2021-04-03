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- S&P, Fransa'nın kredi notunu teyit etti
S&P, Fransa'nın kredi notunu teyit etti
- AA
- 03.04.2021 - 08:57
Koronavirüs salgınının ekonomiye verdiği zarar ve destekler kredi derecelendirme kuruluşların ülkeler hakkındaki değerlendirmelerine yansıyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P), Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) parasal desteğiyle birlikte toparlanma beklentilerini sürdürdüğünü belirterek Fransa'nın uzun vadeli "AA" ve kısa vadeli "A-1+" olan talep edilmemiş (unsolicited) kredi notlarının teyit edildiği bildirildi.
FRANSA'NIN KREDİ NOTU "DURAĞAN"
Ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu belirtilen açıklamada, görünümün Fransa'nın salgının ülke ekonomisi ve bütçesi üzerindeki olumsuz etkilerini etkin bir maliye ile para politikası müdahalesi sayesinde kontrol altına alacağı görüşünü yansıttığı aktarıldı.
FRANSA'NIN 2021'DEKİ BÜYÜME BEKLENTİSİ 5,6
Açıklamada, 2020'de yüzde 8,2 küçülen Fransa ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6, 2022'de yüzde 4,2, 2023'te yüzde 2 ve 2024'te yüzde 1,9 büyümesinin beklendiği ifade edildi.