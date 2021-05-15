S&P: Güvenlik ve siyasi riskler İsrail'in kredi notu üzerindeki baskıyı artırabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, İsrail'de siyasi ve güvenlikle ilgili risklerin son birkaç gün içinde keskin bir şekilde arttığını belirterek bir değerlendirme yaptı.

Standard & Poor's (S&P), İsrail'de siyasi ve güvenlikle ilgili risklerin son birkaç gün içinde keskin bir şekilde arttığını belirterek, bu risklerin uzamasının, ülkenin ekonomik, mali ve ödemeler dengesi ölçütlerini etkileyerek kredi notu derecelendirmesi üzerindeki baskıyı artırabileceğini bildirdi.

İSRAİL’İN KREDİ NOTU "AA-/A-1+" VE NOT GÖRÜNÜMÜ "DURAĞAN"

S&P'den yapılan açıklamada, İsrail'in uzun ve kısa vadeli, döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunun "AA-/A-1+" ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği kaydedildi.

“GÜVENLİK VE SİYASİ RİSKLER KESKİN BİR ŞEKİLDE ARTTI”

Açıklamada, "Son birkaç gün içinde güvenlik ve siyasi riskler, İsrail içindeki toplumsal gerilimlerin artmasının yanı sıra Hamas ile çatışmaların alevlenmesine bağlı olarak keskin bir şekilde arttı." değerlendirmesinde bulunuldu.

“İÇ SİYASİ BELİRSİZLİK EKONOMİYİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEMEMİŞTİ”

İç siyasi belirsizliğin son 2 yılda tekrarlanan seçimler nedeniyle yüksek kaldığı belirtilen açıklamada ancak şimdiye kadar bunun ekonomiyi önemli ölçüde etkilemediği kaydedildi.

“EKONOMİ, ASKERİ GERİLİMDEN OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR”

Açıklamada, İsrail'in mali ölçütlerinin mevcut askeri gerilimden olumsuz etkilenebileceği ancak şu anda bunları ölçmenin zor olduğu ifade edildi.

“BÜYÜME TAHMİNİ ÇATIŞMALARDAN ETKİLENECEK”

Koronavirüse karşı etkili ve hızlı aşılama, güçlü teknoloji sektörü performansı ve artan gaz ihracatının etkisiyle ülke ekonomisinin 2021'de yüzde 5 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, bu tahminin mevcut askeri çatışmanın ve iç gerilimlerin yavaş yavaş azaldığı ve uzun sürmediği varsayımına dayandığı aktarıldı.