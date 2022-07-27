S&P, İtalya'nın kredi notu görünümünü pozitiften durağana çevirdi

İtalya'nın kredi notu, erken seçime gitmesinin de içinde bulunduğu nedenlerle görünümünü S&P tarafından revize edildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P), İtalya'nın kredi notunu "BBB/A-2" olarak teyit ederken, "pozitif" olan not görünümünü "durağan" olarak revize etti.

Pozitiften durağana çevrildi

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İtalya'nın kredi notunun "BBB/A-2" olarak teyit edildiği, "pozitif" olan not görünümünün ise "durağana" çevrildiği kaydedildi.

İtalya erken seçime gidiyor

Açıklamada, ülkenin Başbakan Mario Draghi'nin istifasının ardından 25 Eylül'de erken seçime gideceği anımsatıldı.

AA'nın haberine göre, bu gelişmelerin odağı önemli reformlardan uzaklaştırabileceği, Avrupa ve küresel ekonomide belirsizliğin yüksek ve enflasyonun arttığı bir dönemde güven ve büyüme üzerinde daha fazlı baskı yaratabileceği aktarıldı.

Görünüm, riskleri yansıtıyor

Açıklamada, durağan görünümün İtalyan ekonomisine ve kamu maliyesine yönelik riskleri yansıttığı belirtildi.