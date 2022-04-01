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- S&P, küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü
S&P, küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü
- AA
- 01.04.2022 - 09:20
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,2'den 0,6 puan azalışla yüzde 3,6'ya indirdi.
"SAVAŞIN ETKİSİ HENÜZ ILIMLI"
S&P'den yapılan açıklamada, 2022'ye "sağlıklı" bir başlangıç yapılmasının ardından Rusya-Ukrayna çatışmasının küresel makroekonomik etkilerinin "şimdilik" ılımlı göründüğü belirtildi.
ÇATIŞMA ENERJİYİ ETKİLİYOR
Açıklamada, çatışmanın ticareti, enerji ve emtia fiyatlarını, güveni ve politika tepkilerini etkileyeceği ifade edildi.
ABD'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin 0,7 puan azalışla yüzde 3,2'ye indirildiği belirtilen açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin beklentinin ise 1,1 puan düşüşle yüzde 3,3'e çekildiği kaydedildi.
ÇİN'İN BÜYÜME TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ
Açıklamada, Çin ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahminin de yüzde 4,9 olarak korunduğu bildirildi.
RUSYA EKONOMİSİ YÜZDE 8,5 DARALACAK
S&P'nin açıklamasında, Rusya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 8,5 oranında daralmasının beklendiği aktarıldı.
ENFLASYON, BİR POLİTİKA SORUNU OLARAK ÖNE ÇIKIYOR
Enflasyonun bir politika sorunu olarak öne çıktığına işaret edilen açıklamada, yükselen ABD doları oranlarının finansal koşulları sıkılaştıracağı, büyümeyi ılımlaştıracağı ve diğer ekonomileri etkileyeceği ifade edildi.