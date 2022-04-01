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S&P, küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü

S&P, küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Rusya-Ukrayna savaşı koronavirüs salgınından daralan ekonominin daha da köşeye sıkışmasına neden oldu. Kredi derecelendirme kuruluşları da ekonomi tahminlerini aşağı yönlü revize etti.