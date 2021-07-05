S&P: Piyasa koşulları sukuk ihracı için destekleyici olacak

S&P, piyasa koşullarının 2021'in ikinci yarısında sukuk ihracı için destekleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), düşük faiz oranları ve bol likidite ile piyasa koşullarının 2021'in ikinci yarısında sukuk ihracı için destekleyici olmaya devam edeceğini öngördü.

"PETROL FİYATLARI 65 DOLARDA DENGELENECEK"

S&P'den yapılan açıklamada, çoğu İslami finans ülkesinin nüfuslarını aşılamaya devam etmesinin ve petrol fiyatlarının 2021 için varil başına yaklaşık 65 dolarda dengelenmesinin beklendiği aktarıldı.

DAHA GÜÇLÜ BİR SUKUK İHRACI ÖNGÖRÜLÜYOR

Söz konusu faktörlerin bu yıl 2020'ye kıyasla daha güçlü sukuk piyasası performansına işaret ettiği belirtilen açılamada, düşük faiz oranları ve bol likidite ile piyasa koşullarının 2021'in ikinci yarısında sukuk ihracı için destekleyici olmaya devam edeceğine inanıldığı aktarıldı.

SUKUK İHRACI BEKLENTİSİ: 140-155 MİLYAR DOLAR ARALIĞINDA

Açıklamada, 2020'de 139 milyar 800 milyon dolar olan sukuk ihracının 2021'de 140 ila 155 milyar dolar aralığına ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Sukuk ihracının geçen yılın ilk yarısında 86 milyar 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, 2021'in ilk yarısında sukuk ihracının Malezya ve Suudi Arabistan'daki ihraçlar sayesinde 90 milyar 600 milyon dolar olduğu bildirildi.

SUKUK İHRACI NEDİR?

Sukuk, devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sunan finansal sertifikalardır. Asya ve Körfez ülkelerinde yaygın olarak kullanılır.