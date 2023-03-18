S&P: Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşünün ektisi büyük olmayacak Kredi derecelendirme kurumları ABD'de Silikon Vadisi Bankası'nın iflasını değerlendirmeye devam ediyor. Moody’s'den sonra S&P de banka iflasının etkisinin büyük olmayacağı görüşünü paylaştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) geçen haftaki hızlı çöküşünün makro etkilerini değerlendirdi.

"SVB'nin çöküşünün makro etkisi şimdilik sınırlı"

S&P'den yapılan açıklamada, SVB'nin çöküşünün makro etkisinin şimdilik sınırlı göründüğü aktarıldı.

"Finans piyasalarında sarsıntılara yol açtı"

Açıklamada, şu değerlendirme yer aldı:

SVB'nin geçen haftaki hızlı çöküşü, finans piyasalarında sarsıntılara yol açtı. Çöküşün tam etkisini değerlendirmek için henüz çok erken olsa da şimdilik makro etkilerin sınırlı olacağını düşünüyoruz.

"Alınan önlemler piyasaları biraz sakinleştirdi"

Küresel piyasalarda 2008'den bu yana yaşanan en büyük banka iflasıyla oynaklık görüldüğü belirtilen açıklamada, ABD hükümetinin SVB'nin çöküşünden kaynaklanan zararı gidermek için hızla harekete geçerek piyasaları biraz sakinleştirdiği kaydedildi.

"Merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesini bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Ratings Küresel Başekonomisti Paul Gruenwald, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için politika faizlerini artırmaya devam etmesini beklediklerini belirterek şöyle konuştu: