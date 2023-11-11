SPK onay verdi! 1000 Yatırımlar Holding halka arz oluyor 1000 Yatırımlar Holding, 14-15 Kasım'da halka arz için talep toplayacak. Şirketin sermayesi 40 milyon TL’den 47 milyon TL’ye yükselecek ve fiyatı 125 lira olacak.

DHA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenine göre, Kurul, 1000 Yatırımlar Holding'in 125 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Yatırım işletme şirketi 1000 Yatırımlar Holding’in hisseleri halka arz edilecek.

14-15 Kasım tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 125 TL sabit fiyatla satışa sunulacağı belirtildi.

Halka arz kararıyla ilgili 1000 Yatırımlar Holding'in CEO'su Kadir Can Abdik, sürdürülebilir yatırım anlayışını benimseyen bir şirket olduklarını vurgulayarak şu bilgileri verdi:

Kuruluşumuzdan bu yana, farklı sektörlerde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üzerine odaklanarak, daha yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla yatırım yapıyoruz. Holding olarak sürdürülebilirliğin yarının anahtarı olduğunu biliyoruz. Küresel arenada varlık gösteren bir Türk markası olarak, sektörün gelişimine yön veren, yenilikçi teknolojileri üreten ve çevre dostu enerji çözümleri sunan markalara yatırım yapan bir yatırım işletmesi olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

"Halka arz kararı aldık"

Yatırımcılarımızla birlikte büyüme hedefimiz doğrultusunda şirketimiz hisselerini halka arz etme kararı aldık. Yatırımcılarımızın katkısıyla, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yürüttüğümüz yatırımlarımızın anlamı daha da güçlenecek.

"Şirketin sermayesi 40 milyon TL’den 47 milyon TL’ye yükselecek"

Halka arz ile ilgili marka tarafından şu bilgiler paylaşıldı:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 40 milyon TL’den 47 milyon TL’ye yükselecek. Bunun yanında mevcut ortaklara ait toplam 2,5 milyon TL tutarındaki paylar da halka arza dahil edilerek, toplam 9 milyon 500 bin adet B grubu payın halka arzı gerçekleştirilecektir. Halka arz sonrası 1000 Yatırımlar Holding’in halka açıklık oranın yüzde 20,21 olması planlanmaktadır.

"Fon yatırıma dönüşecek"

1000 Yatırımlar Holding tarafından halka arz yoluyla ihraç edilecek yeni paylar ile elde edilecek fon; ağırlıklı olarak şirketin devam eden yatırımlarının sonuçlandırılması, alternatif sektörlerin araştırılarak yatırım yapılması, hizmet kapasitesi, kalitesi ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik mal ve hizmet alımlarının yapılmasında kullanılacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)