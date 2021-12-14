SPK: Son bir yılda yatırımcı sayısı 2,4 milyona çıktı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 23. olağanüstü genel kurul toplantısında, son bir yılda yatırımcı sayısının 1,9 milyondan 2,4 milyona çıktığı aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 23. olağanüstü genel kurul toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. TSPB üyelerinin katılımıyla Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden gerçekleştirilen 23. olağanüstü genel kurul toplantısında 2021 yılı değerlendirildi, 2022 hedefleri görüşüldü.

"PAY PİYASASI YILLIK İŞLEM HACMİ İSE 6 TRİLYON LİRADAN 7,3 TRİLYON LİRAYA YÜKSELDİ"

Toplantı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Son bir yılda yatırımcı sayısı 1,9 milyondan 2,4 milyona çıktı. Pay piyasası yıllık işlem hacmi ise 6 trilyon liradan 7,3 trilyon liraya yükseldi." açıklamasını yaptı.

Taşkesenlioğlu, bu yıl gerçekleştirilen ve toplam büyüklüğü 21,6 milyar liraya ulaşan 52 halka arz işlemi ile pay piyasalarının kapsayıcılığının önemli ölçüde arttığını vurguladı.

"ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI VE KİRA SERTİFİKALARININ STOK DEĞERİ YÜZDE 16 ARTTI"

Pay piyasasında gösterilen gelişimin özel sektör borçlanma araçları piyasasında henüz gösterilemediğini belirten Taşkesenlioğlu, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından izlenen özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikalarının stok değerinin geçen yıla göre yüzde 16 artarak 154 milyar liraya yükseldiğini bildirdi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, HALKA AÇILMA, DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE GİRİŞİMCİLİK TEMALARINA ODAKLANACAĞIZ"

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop ise Türkiye'nin gelişiminde, büyümesinde sermaye piyasalarının güçlü bir rolü olduğunu, bunun daha da güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak projeler, etkinlikler, eğitimler tasarladık. Burada odağımıza her zaman olduğu gibi yine yatırımcılarımızı alıyoruz. TSPB olarak piyasalarımızın gelişimi için tüm piyasa katılımcıları ile sürekli bir diyalog içinde çalışmalarımıza hız kesmeksizin devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"YAKIN ZAMANDA ÜLKEMİZE YENİ BİR VERİ TABANINI DA KAZANDIRACAĞIZ"

Öztop, TSPB'nin, 2022 yılında sürdürülebilirlik, halka açılma, dijital dönüşüm ve girişimcilik temaları üzerine etkinlik, eğitim ve sertifika programları gerçekleştireceğini aktararak, şunları kaydetti:

"İyi fikirleri olan girişimcilerimizin finansmana erişmelerinde sermaye piyasalarının aktif bir rolü olmasını hedefliyoruz. Türkiye'de 21 farklı portföy yönetim şirketinin yönettiği 88 girişim sermayesi yatırım fonu, 8 milyar liralık kaynağı yeni girişimlere sağlamış durumda. SPK'nın paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına ilişkin düzenlemesi ile girişimcilerin girişimlerini veya projelerini hayata geçirmek için bir yeni nesil alternatif finansman yöntemi olarak ülkemiz sermaye piyasalarına kazandırılmıştır. Girişimcilik ekosisteminin de sermaye piyasaları ile entegre edilmesi öncelikli çalışmalarımız arasında yer alıyor. Yakın zamanda ülkemize yeni bir veri tabanını da kazandıracağız."