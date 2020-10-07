SPK üst yönetiminde atamalar gerçekleşti

Sermaye Piyasası Kurulu üst yönetiminde yapılan atamalar sonucunda, Cumhurbaşkanı Kararı ile başkan vekilliğine Taha Meli Arvas getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İkinci Başkanlığına, Başkan Vekilliğine ve üyeliklerine yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

SPK'da başkan vekilliğine Talat Ulussever'in yerine Taha Meli Arvas atandı.

SPK İkinci Başkanı Yavuz Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırılırken, Mutalip Ünal ile Mutlu Akın da yeniden üye olarak seçildi.

Mevcutta Kurul'un başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Kaya üyeliğe getirilirken, Ali Akay da yeni üye olarak atandı.