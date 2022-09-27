Haberler

Ekonomi Haberleri

Spot piyasada bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira

Spot piyasada bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira

Spot doğalgaz piyasasında dün 1.000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira 41 kuruş olurken, işlem hacmi ise 90 milyon 619 bin 599 lira oldu.