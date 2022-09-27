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    Spot piyasada bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira

    Spot doğalgaz piyasasında dün 1.000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira 41 kuruş olurken, işlem hacmi ise 90 milyon 619 bin 599 lira oldu.
    • 27.09.2022 - 15:11
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 15:33
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    Spot piyasada bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira

    Dünyada doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanmalar yakın takibe alınmışken piyasalarda Türkiye'de de spot piyasadaki doğalgaz fiyatları merak konusu oldu.

    1.000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira 41 kuruş

    Spot doğalgaz piyasasında dün 1.000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

    Doğalgaz piyasasında işlem hacmi 90,6 milyon lira

    AA'nın haberine göre, Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 90 milyon 619 bin 599 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 31 milyon 862 bin 264 lira olarak açıklanmıştı.

    Doğalgaz piyasası hareketleri

    • Gaz ticaret miktarı 3 milyon 447 bin metreküp olarak tespit edildi.
    • Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 78 lira 9 kuruş, satış fiyatı 25 bin 500 lira 73 kuruş olarak belirlendi.
    • Türkiye'ye dün 115 milyon 937 bin 266 metreküp doğalgaz girişi sağlandı.
    • Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 801 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

    Spot piyasada bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 289 lira #1


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