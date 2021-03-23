Sri Lanka ve Çin’den 1.5 milyar dolarlık döviz takası anlaşması

Sri Lanka ve Çin’den 1.5 milyar dolarlık döviz takası anlaşması

Sri Lanka, Çin ile 3 yıl süreyle geçerli olmak üzere 1 milyar 500 milyon dolarlık (10 milyar yuan) döviz takası anlaşması imzaladığını duyurdu.

Sri Lanka Merkez Bankası, Çin Halk Bankası ile 3 yıl süreyle geçerli 1 milyar 500 milyon dolarlık döviz takası anlaşması imzalandı.

İKİ ÜLKENİN MERKEZ BANKALARININ HAZIR NAKİT ALABİLMELERİNE OLANAK TANIYOR

Sri Lanka Merkez Bankası'nın açıkladığı, iki ülke arasındaki ticareti ve yatırımı teşvik etmek amacıyla Döviz takası anlaşmasının, iki ülkenin de merkez bankalarının herhangi bir para biriminde hazır nakit alabilmelerine olanak tanıyacağı kaydedildi.

İKİ ÜLKENİN DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ GÜÇLÜ

Çin'in, Sri Lanka'nın en büyük ithalatçısı olduğu aktarılan haberde, 2020'de Sri Lanka'nın Çin'den 3 milyar 600 milyon ABD doları tutarında ithalat yaparak toplam ithalatının yüzde 22'sinden fazlasını bu ülkeden gerçekleştirdiği ifade edildi.

ÇİN EKİM 2020’DE DE SRİ LANKA’YA 90 MİLYON DOLAR HİBE VERMİŞTİ

Çin'in Colombo Büyükelçiliğinden 11 Ekim 2020’de yapılan açıklamada, yapılan 90 milyon dolarlık mali yardımın, Sri Lanka'nın kırsal bölgelerinde tıbbi bakım, eğitim ve su kaynakları için kullanılacağı ve bunun, koronavirüs sonrası dönemde Sri Lankalıların refahına katkıda bulunacağı ifade edilmişti.

Duyuru, Çin Komünist Partisi Politbüro üyesi ve eski Dışişleri Bakanı Yang Cieçı liderliğindeki Çinli heyetin, 9 Ekim’de ülkeye yaptığı ziyaretin ardından gelmişti.

Basında, Yang ile görüşmesi sırasında Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabhaya Rajapaksa'nın, Çin tarafından finanse edilen mega projelerin, ülke üzerinde nüfuz kazanmayı amaçlayan "borç tuzakları" olduğu algısını çürütmek için Çin'den yardım etmesini istediği aktarılmıştı.

ÇİN’İN FİNANSMANINI SAĞLADIĞI SRİ LANKA PROJELERİ

Çin, başlattığı "Kuşak ve Yol" projesinin küresel altyapı inşası girişiminde kritik bir bağlantı olarak gördüğü Sri Lanka'ya, son on yılda liman, havaalanı, otoyollar ve elektrik santralleri gibi projeler için milyarlarca dolar kredi sağladı.

Finansmanını Çin tarafının sağladığı projelerin mali açıdan uygun olmadığı ve Sri Lanka'nın kredileri geri ödemekte zorluklarla karşılaşacağı iddia ediliyor.